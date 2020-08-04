Бейрут, 4 августа, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Сотрудница посольства России в Ливане получила лёгкие травмы при взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

Kataeb.org Взрыв в порту Бейрута

Отмечается, что в здании посольства взрывной волной оказалось выбито стекло. Осколками незначительно поранило сотрудницу, её жизни ничто не угрожает.

Читайте также:При взрыве в Бейруте повреждено здание посольства России

Тем временем МИД Казахстана сообщил, что здание дипломатической миссии в Бейруте также оказалось повреждено при взрыве, в результате чего консул получил незначительные травмы.