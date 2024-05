В столице Ливана Бейруте 4 августа произошел сильный взрыв в порту. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой. Уже сообщается о десятке погибших и большом количестве пострадавших. Все новости читайте в трансляции ИА REGNUM.

Взрыв. Иван Шилов ИА REGNUM

20:34 04.08.2020 Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана. В результате мощных взрывов в столице Ливана разрушена инфраструктура порта, повреждены дома. По словам одного из очевидцев, над городом взметнулся огромный огненный шар, а затем клубы дыма. Обрушились балконы домов, в высотных зданиях выбило стёкла.

20:35 04.08.2020 Мощность взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту столицы Ливана, оценивается экспертами ориентировочно в 50−100 тонн тротила, сообщает телеграмм-канал Александра Михайлова.

20:35 04.08.2020 При взрыве в порту Бейрута пострадало здание российского посольства. Рассматриваются несколько версий случившегося.

20:36 04.08.2020 Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter. Он также выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В результате взрыва на корабле с пиротехникой днём 4 августа в порту столицы Ливана погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, под завалами повреждённых домов могут находиться люди.

20:36 04.08.2020 Версию, согласно которой взрыв в ливанской столице прогремел на стоящем в порту корабле с пиротехникой, опроверг глава общей безопасности Ливана, 4 августа сообщает Al Jazeera. По словам ливанского чиновника, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества. Читайте также: Названа версия взрыва в порту Бейрута

20:38 04.08.2020 Взрывную волну после взрыва в порту столицы Ливана ощутили на Кипре, 4 августа сообщает агентство Reuters. Мощный хлопок был слышен в Никосии, от взрыва затряслись стекла в домах. О серьезных повреждениях не сообщается. Эксперты оценивают мощность взрыва в Бейруте в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы. Читайте также: Взрывная волна из Бейрута добралась до Кипра

20:40 04.08.2020 Взрывы, прогремевшие 4 августа в порту столицы Ливана, прогремели не на объектах «Хезболлы», сообщили представителя группировки. По их версии, взрывы произошли на складе в Бейруте, на который постоянно свозились боеприпасы. Подробности в материале: «Хезболла» заявила, что взрывы в порту Бейрута произошли не на её объекте

20:40 04.08.2020 Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём общенационального траура в связи со взрывом в порту Бейрута. Об этом: В Ливане объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в Бейруте

20:49 04.08.2020 В здании посольства России в Бейруте взрывной волной оказалось выбито стекло, лёгкие травмы получила сотрудница дипломатической миссии. Подробности в материале: При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольств России и Казахстана

20:51 04.08.2020 Взрыв в Бейруте разрушил порт и серьезно повредил ближайшие районы, в сотнях домов по всей столице Ливана выбило стекла. Десятки человек погибли, ранения получили сотни человек. Читайте также: Президент Ливана созвал Совет безопасности после взрыва в Бейруте

20:57 04.08.2020 Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Читайте также: При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»

20:57 04.08.2020 Израильская сторона не причастна к трагедии, которая сегодня, 4 августа, произошла в порту ливанской столицы, передаёт Kan. Об этом радиостанции сообщил источник в израильских высших политических кругах. Подробности в материале: Израильская сторона заявила, что не причастна к трагедии в порту Бейрута

20:59 04.08.2020 Последствия взрыва в Бейруте. Цитата Twitter @karlbooton

21:03 04.08.2020 «Мы знаем о взрыве и обеспокоены возможной гибелью людей в результате такого мощного взрыва», — сообщил представитель Пентагона. Об этом: Пентагон следит за ситуацией после взрыва в Бейруте

21:05 04.08.2020 Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута. kataeb.org

21:12 04.08.2020 Представитель Белого дома Кейли Макинани сообщила журналистам на брифинге, что у администрации президента США Дональда Трампа пока нет точной информации, что могло стать причиной мощного взрыва. Читайте подробнее: Белый дом США прокомментировал взрыв в Бейруте

21:14 04.08.2020 Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером сегодня, 4 августа, рано называть терактом. С таким заявлением выступил глава управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, призвавший не спешить с выводами. Также он отверг версию о взрыве склада с пиротехникой. Подробности в материале: Спецслужбы Ливана не спешат объявлять взрыв в Бейруте терактом

21:27 04.08.2020 Жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба находятся в числе пострадавших от взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту Бейрута. Также пострадало несколько советников Диаба. Читайте подробнее: При взрыве в порту Бейрута пострадали советники премьер-министра Ливана

21:27 04.08.2020 Аммиачная селитра, нитрат аммония, является распространенным удобрением, однако также используется в качестве компонента взрывчатых веществ. Об этом: В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — глава МВД Ливана

21:39 04.08.2020 Правительство Ливана уже объявило 5 августа днем общенационального траура. Президент Ливана Мишель Аун созвал Совет безопасности страны. Читайте также: Премьер-министр Ливана призвал молиться за жертв взрыва в Бейруте

21:46 04.08.2020 Больницы Бейрута не справляются с ранеными, доставленными после взрыва в порту ливанской столицы. О том, что бейрутские больницы переполнены, сообщили в минздраве страны. Читайте подробнее: Минздрав Ливана заявил о переполненных больницах после взрыва в Бейруте

21:49 04.08.2020 Приблизительное число погибших в результате взрыва в порту Бейрута до сих пор не подсчитано. Ранее сообщалось о десяти жертвах взрыва, однако число погибших явно больше. Читайте также: Число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло 500

21:49 04.08.2020 Президент России Владимир Путин направил президенту Ливана Мишелю Ауну телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при взрыве в порту Бейрута. Подробности в материале: Путин выразил соболезнования президенту Ливана связи со взрывом в Бейруте

21:57 04.08.2020 Партия полевых госпиталей направлена в Ливан в помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте, передаёт 4 августа Al Jazeera. Об этом: Катар направил помощь в пострадавший от взрыва Бейрут

21:58 04.08.2020

22:03 04.08.2020 Три десятка человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута. По данным ливанского минздрава, свыше трёх тысяч человек пострадали при взрыве. Об этом: Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 30

22:12 04.08.2020 Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «готова поддержать Ливан» в связи со взрывом в порту Бейрута. Читайте подробнее: МИД Франции пообещал помочь Ливану после взрыва в Бейруте

22:20 04.08.2020 По информации минздрава Ливана, ранения получили многие жители северной части Бейрута. Наиболее тяжелой ситуация является в районе порта, однако ранения от разбитых стекол получили и жители домов, и прохожие в значительном удалении от взрыва. Читайте также: Число раненых после взрыва в Бейруте возросло до 2500

22:23 04.08.2020 Президент Ливана Мишель Аун созвал Совет безопасности страны. presidency.gov.lb

22:24 04.08.2020 Гуманитарную и медицинскую помощь предложил Израиль Ливану, в столице которого прогремел мощный взрыв. Предложение выдвинули израильский вице-премьер Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Об этом: Израиль предложил пострадавшему от взрыва Ливану помощь

22:30 04.08.2020 «Наши мысли и молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана… Иран готов оказать любую необходимую помощь. Оставайся сильным, Ливан», — написал в Twitter глава МИД Ливана Мохаммад Джавад Зариф. Подробности в материале: Иран окажет Ливану «любую помощь» — Зариф

22:37 04.08.2020 Число жертв взрыва в порту столицы Ливана достигло 50, сообщили 4 августа в пресс-службе минздрава страны. Читайте подробнее: Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 50

22:39 04.08.2020 Взрыв в морском порту Бейрута был сопоставим с землетрясением магнитудой 4,5, заявил руководитель Иорданской сейсмологической обсерватории Махмуд аль-Карьюти. Читайте также: Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением магнитудой 4,5

22:40 04.08.2020 Взрыв в порту Бейрута. kataeb.org

22:58 04.08.2020 «Я обещаю вам, что за эту катастрофу… все ответственные лица заплатят цену», — заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Подробности в материале: Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте

23:06 04.08.2020 Последствия взрыва в Бейруте. Цитата Twitter @karlbooton

23:08 04.08.2020 «Факты об этом опасном складе, который находится там с 2014 года, будут раскрыты, но я не буду опережать расследование», — заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Читайте также: В порту Бейрута взорвался «опасный склад» — премьер-министр

23:16 04.08.2020 Несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пострадали в результате взрыва в порту Бейрута. Военное судно, на котором находились миротворцы, получило повреждения. Об этом: При взрыве в Бейруте получили ранения миротворцы ООН

23:18 04.08.2020 «Я выражаю свою братскую солидарность ливанскому народу после взрыва, который привел к большому числу жертв», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter. Об этом: Макрон сообщил об отправке партии помощи Ливану

23:34 04.08.2020 Премьер-министр Ливана Хасан Диаб. hassandiab.com

23:34 04.08.2020 «Фотографии и видео из Бейрута шокируют. Все мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого ужасного инцидента», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter. Читайте также: Борис Джонсон «шокирован» взрывом в Бейруте

23:53 04.08.2020 Израильские военные заявили, что сейчас, когда Ливан попал в беду, не время воевать с ним, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Израильская сторона отмечает, что, узнав о трагедии, случившейся в столице Ливана, предложила гуманитарную и медицинскую помощь своему соседу. Читайте также: Армия Израиля после трагедии в Ливане: время отложить конфликт

00:25 05.08.2020 Районом стихийного бедствия объявлена столица Ливана Бейрут решением Высшего совета обороны страны из-за мощного взрыва в городском порту, сообщается на сайте главы государства. Читайте также: В Ливане совет обороны объявил столицу зоной бедствия

00:40 05.08.2020 По меньшей мере 73 человека погибли и еще более 3,7 тыс. пострадали при взрыве в порту Бейрута в Ливане, 4 августа передает телеканал LBC со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана. Читайте подробнее: Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 73

00:49 05.08.2020 Комиссию для изучения всех обстоятельств произошедшего в Бейруте взрыва потребовал создать премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Об этом 5 августа сообщает телеканал «Аль-Джазира». Читайте подробнее: Премьер-министр Ливана призвал создать комиссию для расследования взрыва

01:01 05.08.2020 Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

01:44 05.08.2020 Взрыв в порту ливанской столицы является «ужасной атакой», заявил президент США Дональд Трамп 4 августа в ходе брифинга. При этом основной версией произошедшего является самопроизвольный подрыв взрывчатых веществ. Американский лидер отметил, что народ США молится о жертвах трагедии и готов помочь Ливану. Читайте также: Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой»

01:44 05.08.2020 Последствия взрыва в порту Бейрута. Anchal Vohra/Voice of America

02:01 05.08.2020 Палестина готова предоставить любую помощь Ливану в связи с произошедшими взрывами в Бейруте, сообщил палестинский президент Махмуд Аббас в официальном заявлении. Подробности в материале: Палестина выразила поддержку и соболезнования Ливану

02:07 05.08.2020 Не менее 78 человек погибли и более 4 тыс. пострадали в результате мощного взрыва в порту Бейрута в Ливане, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Читайте также: При взрыве в порту Бейрута погибли 78 человек — Al Jazeera

02:20 05.08.2020 Военные США предполагают, что в порту Бейрута могли взорвать бомбу, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга. Так, он уточнил свое заявление об «ужасной атаке» на Ливан. По словам главы государства, у него была встреча с рядом американских генералов, которые высказали данную версию. Читайте также: Трамп объяснил свои слова об атаке на Ливан

02:41 05.08.2020 Режим чрезвычайного положения на 14 дней необходимо ввести в ливанской столице Бейрут в связи со взрывом в городском порту, заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, сообщает канцелярия главы государства на своей странице в Twitter. Читайте также: Власти Ливана собрались объявить режим ЧП в из-за взрыва Бейруте

03:51 05.08.2020 Служба национальной безопасности Ливана начала расследование факта нахождения аммиачной селитры в порту столицы страны Бейрута еще пять месяцев назад, передает телеканал OTV со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: СМИ узнали о расследовании ливанских спецслужб из-за селитры

04:11 05.08.2020 Несколько сотрудников ООН пострадали в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак телеканалу Аль-Джазира. Читайте подробнее: При взрыве в Бейруте пострадали более 40 сотрудников ООН

05:41 05.08.2020 Активную помощь ливанским властям в устранении последствий взрыва в порту Бейрута оказывает ООН, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе пресс-конференции. Кроме того, он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко соболезнует родственникам и близким жертв случившегося, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, включая сотрудников миссии ООН в Ливане. Читайте также: В ООН сообщили о помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте

07:04 05.08.2020 Помощь своей страны в связи со взрывом в Бейруте предложила Ливану канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает представитель немецкого правительства Ульрике Деммер на своей странице в Twitter. Читайте также: Германия предложила помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

07:05 05.08.2020 Последствия взрыва в порту Бейрута. Anchal Vohra, Voice of America

07:17 05.08.2020 Российский центр науки и культуры в Бейруте объявил сбор перевязочных материалов и лекарств для пострадавших при взрыве. «Все они будут переданы в Министерство здравоохранения Ливанской Республики», — говорится в сообщении центра. Кроме того, всем желающим предложено сдать кровь для пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщает Посольство РФ в Ливане. https://twitter.com/rusembleb/status/1290772050781573120

07:31 05.08.2020 Расследование взрыва в порту Бейрута должно установить точную причину случившегося, несмотря на то, что последняя информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ, заявил министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми, передает местный телеканал MTV. Подробности в материале: В МВД Ливана попросили не торопиться с выводами о причинах взрыва в Бейруте

08:22 05.08.2020 Более 70 человек погибли, свыше 4 тыс. получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. По данным на утро 5 августа, погибшими числятся 78 человек. Число погибших может возрасти при разборе завалов, многие люди пока считаются пропавшими без вести. Читайте подробнее: В Бейруте более 4 тыс. человек пострадали из-за мощного взрыва в порту

08:32 05.08.2020 Дом, в котором в Бейруте проживает сбежавший от властей Японии экс-глава концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, пострадал от мощного взрыва, 4 августа прогремевшего в порту города. Об этом 5 августа сообщает газета Estadão со ссылкой на супругу экс-главы Кэрол Гон. Об этом: При взрыве в Бейруте пострадал дом Карлоса Гона

08:50 05.08.2020 Общее количество погибших в результате взрыва в порту столицы Ливана — Бейрута — выросло до 100 человек. Об этом 5 августа сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Красного Креста страны. Об этом: Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 100

09:10 05.08.2020 Индонезия выразила сочувствие ливанскому правительству, а также соболезнования семьям погибших в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Читайте подробнее: Гражданин Индонезии пострадал в результате взрыва в порту Бейрута

09:42 05.08.2020 Командующий центром миссии по поддержанию мира генерал Виктор Хасудунган Симатупанг заявил, что два транспортных средства, принадлежащие Вооруженным силам Индонезии, пострадали в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута (Ливан) 4 августа 2020 года, сообщает Kompas. Читайте также: В Ливане при взрыве пострадало имущество вооруженных сил Индонезии

09:58 05.08.2020 Взорвавшаяся в порту Бейрута в ходе проведения сварочных работ аммиачная селитра была конфискована с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом 5 августа сообщает телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне страны. Об этом: Взорвавшаяся в Бейруте селитра могла принадлежать бизнесмену из Хабаровска

09:58 05.08.2020 Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Бейруте, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1290726487029616640 Подробности в материале: Зеленский выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Бейруте

10:06 05.08.2020 Появилась и обсуждается в СМИ версия о потенциальном виновнике взрыва в Бейруте. По итогам заседания Высшего совета по обороне выяснилось, что селитра, ставшая причиной взрыва, в 2013 году судом была конфискована у предпринимателя из Хабаровска. Читайте подробнее: Селитра в порту Бейрута была конфискована у бизнесмена из Хабаровска

10:12 05.08.2020 Сотрудница посольства России, которая была травмирована в результате взрыва в порту Бейрута, находится в отличном состоянии. Об этом 5 августа сообщил советник посольства Дмитрий Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Читайте подробнее: В посольстве РФ в Бейруте рассказали о пострадавшей из-за взрыва сотруднице

10:25 05.08.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва в порту Бейрута (Ливан). Подробности в материале: Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Ливана

10:27 05.08.2020 Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте. duma.gov.ru

10:52 05.08.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свои глубочайшие соболезнования семьям жертв взрыва в порту Бейрута (Ливан), сообщает Antara. Подробности в материале: Глава МИД Индонезии выразила соболезнования семьям погибших в Ливане

10:53 05.08.2020 Мобильный госпиталь с врачами собирается направить в Бейрут после произошедшего накануне в порту города мощного взрыва МЧС России. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: МЧС РФ направит в Бейрут мобильный госпиталь после взрыва в порту

11:20 05.08.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанских граждан, которые находятся в Ливане. Об этом 5 августа заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщили в пресс-службе МИД. Поручение дано в связи с мощным взрывом в порту Бейрута. Читайте также: Токаев поручил обеспечить безопасность граждан Казахстана в Ливане

11:21 05.08.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. akorda. kz

11:25 05.08.2020 Оперативная группа Вооруженных сил Индонезии, входящая в состав контингента временных сил ООН в Ливане, была развернута для оказания помощи в эвакуации пострадавших во время взрыва в Ливане, сообщает Detik. Читайте подробнее: Индонезия помогает в эвакуации пострадавших во время взрыва в Ливане

11:57 05.08.2020 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сопереживает тем, кто в результате мощного взрыва в порту Бейрута лишился родных и близких. Свои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей патриарх направил президенту Ливана Мишелю Ауну и патриарху Антиохийскому Иоанну X. Об этом: Патриарх Кирилл глубоко соболезнует семьям погибших при взрыве в Бейруте

12:00 05.08.2020 Сотни армян пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом заявил главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян, сообщает «АрменПресс». Подробности в материале: В Бейруте пострадали сотни армян — СМИ

12:00 05.08.2020 Ущерб от мощного взрыва, который произошел в порту Бейрута накануне, оценивается в размере от $3 млрд до $5 млрд. Об этом 5 августа сообщил губернатор города Марван Аббуд, его слова приводит новостной портал LBCI Nеws. Подробности в материале: Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту города

12:03 05.08.2020 Посольство Филиппин в Ливане подтвердило, что двое филиппинских граждан погибли в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает Detik. Об этом: Двое граждан Филиппин погибли во время взрыва в порту Бейрута

12:05 05.08.2020 Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на взрыв в Бейруте в социальной сети Twitter. Она выразила глубокую скорбь в связи с происшедшим и соболезнования ливанскому народу. Читайте также: Президент Грузии выразила соболезнования в связи с взрывом в Бейруте

12:11 05.08.2020 Пострадавший после взрыва в Бейруте [Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя Al Jazeera English. youtube.com]

12:16 05.08.2020 Взрыв 4 августа в порту Бейрута станет еще одним ударом по находящейся в сложной ситуации экономике Ливана, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Об этом: Ливан — трагедия падающей экономики: эксперт

12:22 05.08.2020 Представительство Россотрудничества в Ливане — Российский центр науки и культуры — организует помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Как сообщили в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 5 августа, осуществляется сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости. Читайте также: В Бейруте начат сбор лекарств пострадавшим от взрыва

12:25 05.08.2020 После произошедшего накануне в порту столицы Ливана — городе Бейруте — взрыва погибли десять спасателей. Об этом 5 августа заявил губернатор города Марван Аббуд, его слова приводит новостной портал LBCI Nеws. Читайте подробнее: Взрыв в порту Бейрута: погибли 10 сотрудников спасательных служб

12:42 05.08.2020 Соболезнования по случаю мощного взрыва в Бейруте выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Обращение к жителям Ливана глава грузинского правительства 5 августа написал на своей странице в Twitter. Читайте также: Премьер-министр Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Ливане

12:48 05.08.2020 Ситуация после мощного взрыва, произошедшего накануне в порту Бейрута, является «катастрофой в полном смысле этого слова». Такое мнение 5 августа высказал министр здравоохранения страны Хамад Хасан, его слова передает телеканал Sky News Arabia. Подробности в материале: В минздраве Ливана назвали «полной катастрофой» ситуацию в Бейруте

13:00 05.08.2020 В настоящее время состояние 60 человек из числа пострадавших от мощного взрыва, произошедшего накануне в порту Бейрута, оценивается медиками как критическое. Об этом 5 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на общество Красного креста страны. Подробности в материале: Взрыв в Бейруте: десятки человек находятся в критическом состоянии

13:30 05.08.2020 Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, которая, в свою очередь, могла стать причиной произошедшего накануне взрыва, ходило под молдавским флагом. Об этом 5 августа сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на Российский профсоюз моряков. Об этом: Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии

13:33 05.08.2020 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с трагедией в Бейруте, сообщили 5 августа в пресс-службе узбекистанского лидера. Читайте подробнее: Президент Узбекистана выразил соболезнования народу Ливана

13:45 05.08.2020 Глава телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем микроблоге сообщения о том, что судно, с которого в Бейруте несколько лет назад была выгружена селитра, принадлежит российскому бизнесмену. https://twitter.com/M_Simonyan/status/1290955303018803200

13:57 05.08.2020 Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме. Об этом: Взрыв в Ливане уничтожил почти все запасы зерна в стране

14:27 05.08.2020 Правительство Украины обратилось к Ливану с предложением помочь в борьбе с последствиями взрыва в Бейруте. Читайте подробнее: Украина предложила помощь Ливану после взрыва в Бейруте — Шмыгаль

14:29 05.08.2020 В результате мощного взрыва, который прогремел 4 августа, в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане. Об этом 5 августа сообщает министерство иностранных дел Нидерландов, пишет Reuters. Читайте также: Reuters: при взрыве в Беруте ранена жена посла Нидерландов

14:39 05.08.2020 В результате взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута, Ливан столкнулся с кризисом экономики беспрецедентного характера. Об этом 5 августа заявил президент страны Мишель Аун, его слова приводит телеканал Al Arabiya. Читайте подробнее: Глава Ливана заявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва

14:40 05.08.2020 Пострадавшие здания после взрыва в Бейруте

14:44 05.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут (Ливан) в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» на месте, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Макрон отправится с визитом в Ливан после произошедшего взрыва

14:46 05.08.2020 Погрузка раненых после взрыва в Бейруте [Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя Al Jazeera English. youtube.com]

14:52 05.08.2020 После мощного взрыва в порту Бейрута, который разрушил и повредил десятки зданий и домов в ливанской столице, без крова остались около 300 тыс. человек. Об этом заявил губернатор города Марван Аббуд, передаёт телеканал Al-Mayadeen. Подробности в материале: Почти 300 тыс. человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте

15:02 05.08.2020 Граждане Украины потеряли имущество при взрыве в Бейруте, но травмировались лишь незначительно, рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Читайте также: В результате взрыва в Ливане пострадали граждане Украины — посол Осташ

15:08 05.08.2020 Дипломатическое представительство Ливана в Москве сегодня, 5 августа, в знак скорби по погибшим при взрыве в порту Бейрута приступило национальный флаг на здании посольства. Читайте также: В знак траура по жертвам взрыва посольство Ливана в Москве приспустило флаг

15:17 05.08.2020 После взрывов в порту Бейрута министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Ливана Шарбель Вахби, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Читайте также: МИД Франции выразил соболезнования семьям погибших в Бейруте

15:22 05.08.2020 Папа Римский Франциск призвал помолиться за жертв произошедшего в столице Ливана Бейруте взрыва, передает портал Vatican News. Об этом: Папа Римский выразил поддержку народу Ливана

15:47 05.08.2020 В результате прогремевшего накануне в порту Бейрута мощного взрыва пострадали четыре сотрудника немецкого посольства в столице Ливана. Об этом 5 августа сообщает газета Bild со ссылкой на источники. Подробности в материале: При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольства Германии

15:48 05.08.2020 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель направила премьер-министру Ливана Хасану Диабу телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в порту Бейрута, который унёс десятки жизней. Читайте также: Меркель выразила соболезнования в связи со взрывом в столице Ливана

16:23 05.08.2020 Sky News со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами расследования, сообщает, что причиной взрыва в Бейруте стала халатность работников порта при складировании опасных химических веществ.

16:27 05.08.2020 Экономическая проблема, с которой столкнется Ливан после взрывов в Бейруте, огромна, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом: Жители Ливана рискуют остаться без еды после взрывов в Бейруте — мнение

16:34 05.08.2020 Россия может нарастить поставки своей зерновой продукции в Ливан, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Читайте подробнее: РФ может серьезно нарастить поставки своего зерна в Ливан — экономист

17:00 05.08.2020 Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113.

17:07 05.08.2020 Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой отправился в Бейрут. Госпиталь рассчитан на 50 мест и сможет приступить к оказанию медицинской помощи уже в течение часа после приземления. Читайте также: Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем отправился в Бейрут

17:20 05.08.2020 Власти Ливана отказались от международного расследования взрыва в Бейруте.

17:26 05.08.2020 Посольство России в Ливане не получало данных о российских гражданах, погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута, сообщил посол России в Ливане Александр Засыпкин. Об этом: Граждан России нет среди погибших при взрыве в Бейруте

17:35 05.08.2020 В Бейруте введён режим чрезвычайного положения.

17:38 05.08.2020 Число погибших в результате взрыва и его последствий в столице Ливана достигло 113, сообщил ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан. Подробности в материале: Число жертв трагедии в Бейруте достигло 113

17:51 05.08.2020 Правительство Ливана посадило под домашний арест всех служащих порта Бейрута, которые отвечали за хранение и безопасность складов. Ограничения касаются всех представителей соответствующих портовых служб, которые занимали посты с 2014 года. Читайте подробнее: Служащих порта Ливана посадили под домашний арест

17:53 05.08.2020 Власти Ливана не считают необходимым привлекать международных экспертов к расследованию взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил 5 августа министр внутренних дел страны Мухаммед Фахми. Читайте также: Ливан не видит необходимости в международном расследовании взрыва в Бейруте

18:40 05.08.2020 Взрыв в порту Бейрута

18:54 05.08.2020 Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135.

18:56 05.08.2020 Жертвами взрыва в морском порту Бейрута, по последним данным, стали по меньшей мере 135 человек, около пяти тысяч человек пострадали, сообщает министерство здравоохранения Ливана. Об этом: Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135 человек

18:56 05.08.2020 Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер заявил журналистам телеканала LBCI, что его ведомство несколько лет требовало вывезти взрывоопасный груз из порта Бейрута. Директор порта Бейрута Хасан Корайтем сообщил журналистам, что 2750 тонн аммиачной селитры были помещены на склад по постановлению суда. В порту знали, что груз опасен, но «не в такой степени». Жертвами мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа стали как минимум 113 человек, более 4000 получили ранения. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб инициировал расследование и пообещал согражданам наказать всех виновных. Подробности в материале: Таможня Ливана годами требовала вывезти груз селитры из Бейрута — LBCI

19:02 05.08.2020 В Ливан будет направлено два самолета с гуманитарной помощью, сообщили в службе гражданской обороны Италии.В составе груза — восемь тонн санитарных материалов. Теми же рейсами в Бейрут вылетит несколько пожарных команд. Читайте также: Италия отправит в Ливан два самолёта с гуманитарной помощью

19:12 05.08.2020 Режим ЧП официально введён в ливанской столице сроком на полмесяца, сообщил 5 августа журналистам министр информации Ливана Маналь Абдель Самад. Об этом: В Бейруте официально объявлен режим ЧП

19:23 05.08.2020 Выделенная сумма никак не сможет покрыть ущерб — губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил LBCI, что примерный ущерб от взрыва составил от $3 до $5 млрд. Читайте также: Власти Ливана выделили 100 млрд ливанских фунтов после взрыва в Бейруте

19:25 05.08.2020 Фотографию последствий взрыва в порту столицы Ливана опубликовал 5 августа Роскосмос в Twitter. Читайте подробнее: Роскосмос опубликовал фото разрушенного порта в Бейруте

20:12 05.08.2020 Поврежденное после взрыва здание парламента в Бейруте. Фото: lp.gov.lb

20:22 05.08.2020 Минута молчания перед началом совещания Совета безопасности Ливана. presidency.gov.lb

20:29 05.08.2020 Власти арестовали судно Rhosus, которое доставило в 2014 г. в порт Бейрута аммиачную селитру, потому что хозяин груза не оплатил штраф, передаёт 5 августа «Звезда». Подробности в материале: Капитан вёзшего селитру судна Rhosus назвал причину простоя в порту Бейрута

20:59 05.08.2020 Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой вечером 5 августа приземлился в аэропорту Бейрута, сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем прибыл в Бейрут

21:30 05.08.2020 Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские власти выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте и готовы оказать необходимую помощь.

21:47 05.08.2020 «Иран заявляет о своей готовности направить в Ливан медицинскую помощь, а также предлагает помощь в лечении раненых», — заявил президент Ирана Хасан Рухани. Об этом: Иран готов принять раненых из Бейрута — Рухани

21:52 05.08.2020 Специалисты отряда «Центроспас». centrospas.ru

22:56 05.08.2020 Специальный трибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение приговора по делу о покушении на бывшего премьер-министра Рафика аль-Харири«из уважения к множеству жертв разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневному публичному трауру в Ливане». Об этом: Трибунал по Ливану отложил оглашение приговора по убийству бывшего премьера

23:07 05.08.2020 «Мы собираемся немедленно направить… гуманитарную помощь до £5 млн, а также экспертную медицинскую помощь», — сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Читайте также: МИД Великобритании пообещал Ливану £5 млн

00:42 06.08.2020 Двое граждан Египта погибли в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, сообщает пресс-служба египетского МИД. Читайте также: Египет заявил о гибели двух граждан страны при взрывах в Бейруте

01:47 06.08.2020 Точной информации, был ли взрыв в порту ливанской столицы Бейрут, нет, заявил президент США Дональд Трамп 5 августа в ходе брифинга. Подробности в материале: Трамп заявил, что никто не владеет данными, был ли взрыв в Бейруте атакой

01:57 06.08.2020 4 августа в столице Ливана, прогремел мощный взрыв. Погибло более ста человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны морского порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. По словам министра иностранных дел Швеции Анны Линде, здание посольства Швеции в Бейруте повреждено «на удивление» незначительно, граждан Швеции среди пострадавших нет. Об этом 5 августа сообщила газета Dagens Nyheter. Об этом: Взрыв в Бейруте: повреждено посольство Швеции, пострадавших шведов нет

03:50 06.08.2020 МЧС России рассматривает возможность увеличения группировки спасателей, прибывший в столицу Ливана Бейрут, пострадавшую от взрыва, заявил глава оперативной группы ведомства Сергей Воронцов в ходе беседы с журналистами. Читайте также: МЧС России может усилить группировку спасателей в Бейруте

04:31 06.08.2020 Второй самолет МЧС России с оборудованием и специалистами на борту прибыл для оказания помощи в столицу Ливана Бейрут, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: Второй самолет с российскими спасателями прибыл в Бейрут

05:05 06.08.2020 В память о погибших при взрыве в Бейруте в Париже ровно в полночь на 6 августа погасили освещение Эйфелевой башни. Об этом мэр французской столицы Анн Идальго сообщает на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В память о погибших в Бейруте в Париже погасили освещение Эйфелевой башни

06:00 06.08.2020 Четвёртый самолёт МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и необходимым оборудованием отправился в Бейрут, где произошёл разрушительный взрыв в порту. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут

07:26 06.08.2020 Предложение о помощи властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертизы и разработке плана восстановления ливанской столицы Бейруту направил Всемирный банк, сообщается на сайте организации. Об этом: Всемирный банк объявил о готовности помочь в восстановлении столицы Ливана

08:05 06.08.2020 Прокуратура Парижа объявила, что по меньшей мере 21 житель Франции получил ранения в результате взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Более 20 жителей Франции пострадали во взрыве в порту Бейрута

08:19 06.08.2020 Оснований заявлять о причастности Грузии ко взрывам в порту Бейрута нет. Данное заявление 5 августа распространило Агентство морского транспорта Грузии. Читайте подробнее: В Грузии заявили о непричастности к взрыву в Бейруте

08:25 06.08.2020 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество к мобилизации после взрывов в порту Бейрута (Ливан), передает BFM TV. Подробности в материале: Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан: «Франция — семья Ливана»

08:42 06.08.2020 Французский архитектор Жан-Марк Бонфилс, проживающий в Ливане, где он принимал участие в проектах по восстановлению разрушенных войной зданий, погиб во время взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Французский архитектор погиб во время взрывов в порту столицы Ливана

08:54 06.08.2020 Четвёртый борт МЧС России направлен в Ливан для помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба МЧС. «На борту дополнительная группировка отряда «Центроспас» и специальная техника», — сказали в ведомстве ТАСС. Читайте подробнее: Россия направила четвёртый самолет в помощь Бейруту

09:05 06.08.2020 Менее чем через 48 часов после взрывов в столице Ливана, в результате которых по меньшей мере 113 человек погибли и более 4000 получили ранения, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Бейрут, передает BFM TV. Читайте также: В Ливане Макрон первым делом посетит разрушенный взрывом порт

09:07 06.08.2020 Правительство Туниса направило два военных самолета для доставки продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования в столицу Ливана Бейрут. Подробности в материале: Тунис направил гуманитарную помощь в Бейрут

09:28 06.08.2020 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании выразил соболезнования ливанскому народу в связи со смертельным взрывом, унесшим жизни десятков человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Глава МИД Ирана сочувствует Ливану по случаю произошедшего взрыва

09:58 06.08.2020 5 августа президент Ирана Хасан Рухани призвал иранское общество Красного Полумесяца как можно скорее оказать гуманитарную помощь Ливану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Президент Ирана призвал оказать гуманитарную помощь Ливану

10:10 06.08.2020 12 августа иранский авиалайнер компании «Иран Эйр» совершит свой второй чрезвычайный рейс с целью вернуть на родину иранских граждан из Бейрута. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Iran Air совершит рейс с целью вернуть иранцев из Бейрута на родину

10:19 06.08.2020 Украинские члены экипажа судна «Моро Стар», которое находилось в порту Бейрута во время взрыва, пока что не вышли на связь, рассказала представитель благотворительного фонда «Ассоль» Светлана Фабрикант. Читайте также: Судьба украинских моряков в порте Бейрута пока неизвестна — фонд «Ассоль»

11:01 06.08.2020 Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что посольство осуществляет связь и контролирует состояние индонезийских граждан после мощного взрыва в порту Бейрута, сообщает Sindonews. Подробности в материале: Посол Индонезии в Ливане сделал заявление после взрывов в Бейруте

11:06 06.08.2020 В результате мощного взрыва, который прогремел в порту Бейрута 4 июня, погиб как минимум один американский гражданин. Об этом 6 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя властей США. Читайте также: Из-за взрыва в Бейруте погиб один гражданин США — АВС

11:14 06.08.2020 Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте. Об этом 6 августа рассказал государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире радиостанции France Inter. Подробности в материале: При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин

11:29 06.08.2020 Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что разрушительный взрыв, произошедший в Бейруте, потенциально может вызвать много спекуляций относительно того, кто должен нести ответственность за инцидент, сообщает Sindonews. Подробности в материале: Посол Индонезии в Ливане призвал дождаться итогов расследования взрывов

11:57 06.08.2020 Для совместных поисков пропавших без вести и содействия в помощи пострадавшим при мощном взрыве, который произошел 4 августа в Бейруте, в столицу Ливана направилась первая группа Ведомства технического содействия (THW, немецкий аналог МЧС РФ). Об этом 6 августа сообщает телеканал ZDF. Об этом: Первая группа спасателей из Германии направилась в Бейрут

12:19 06.08.2020 У Ливана отсутствуют возможности финансового характера для того, чтобы преодолеть последствия произошедшего 4 августа в порту Бейрута взрыва. Об этом 6 августа сообщил глава ливанского министерства экономики и торговли Рауль Нехме, его слова приводит телеканал Sky News Arabia. Читайте подробнее: В Ливане сообщили об отсутствии средств для ликвидации последствий взрыва

12:46 06.08.2020 Гуманитарная помощь Ливану от Ирана. (сс) Mahmood Hosseini. tasnimnews.com

13:35 06.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет «организовать международную помощь» Ливану, куда он прибыл утром 6 августа, передает BFM TV. Подробнее в материале:Президент Франции: «Ливан не одинок»

13:35 06.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет «организовать международную помощь» Ливану. «Мы поможем организовать в ближайшие дни дополнительную поддержку на уровне Франции, на уровне ЕС», — заявил глава государства. «Сегодня приоритетом является помощь, безоговорочная поддержка населения. Но есть потребность, которую Франция выполняет месяцами, годами, в отношении необходимых реформ в определенных секторах», — добавил глава французского государства.

13:47 06.08.2020 Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России развернули в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, специалисты российского ведомства. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе министерства, передает РИА Новости. Читайте также: МЧС России развернуло в Бейруте аэромобильный госпиталь

14:07 06.08.2020 В порту украинского Николаева может храниться больше аммиачной селитры, чем в порту Бейрута, заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Читайте подробнее: В порту на юге Украины может быть больше селитры, чем в Бейруте — Матиос

14:15 06.08.2020 Ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с последствиями 15-летней гражданской войны в Ливане. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24». Читайте также: Ущерб от взрыва в Бейруте сравнили с итогами гражданской войны в Ливане

14:18 06.08.2020 Глава французской политической партии Жан-Люк Меланшон подверг критике визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Ливана, передает BFM TV. Читайте также: Во Франции подвергли критике визит Макрона в Ливан

14:20 06.08.2020 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощный взрыв. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. По данным журналистов, причиной стала детонация нитрата аммония. Данное вещество, также производится и хранится в Швеции. Однако химик Лорен ван Дам из Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям считает, что риск повторения подобного в Швеции крайне низок. Об этом: Эксперт о ЧП в Бейруте: риск повторения подобного в Швеции крайне низок

14:24 06.08.2020 В порту Николаева опровергли информацию о наличии большого количества аммиачной селитры. Читайте также: На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

14:24 06.08.2020 Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к независимому расследованию обстоятельств взрыва в порту Бейрута, об этом говорится в опубликованном 6 августа заявлении организации. Подробности в материале: Human Rights Watch: взрыв в Бейруте требует независимого расследования

14:27 06.08.2020 Ливан может столкнуться с большими проблемами при восстановлении экономики после мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24». Читайте также: Взрыв в Бейруте: дождётся ли Ливан международной помощи?

14:32 06.08.2020 В результате двойного взрыва в порту Бейрута (Ливан) пострадали не менее 40 граждан Франции, передает BFM TV. Подробности в материале: Во время взрыва в Ливане пострадали 40 граждан Франции

14:34 06.08.2020 Политическая элита Ливана не вызывает симпатии у ближневосточных монархий и стран Запада, что может осложнить получение экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24». Об этом: Взрыв в Бейруте может обострить внутриполитические противоречия — эксперт

14:37 06.08.2020 Международный валютный фонд может навязать Ливану непопулярные реформы как условия для выделения экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24». Об этом: Взрыв в Бейруте: «В Ливан может прийти МВФ с радикальными реформами»

14:40 06.08.2020 В настоящее время Саудовская Аравия, Израиль и ряд стран Запада находятся в состоянии информационной войны с Ливаном. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24». Читайте также: Взрыв в Бейруте: как отреагируют на ситуацию противники Ливана?

14:45 06.08.2020 Бейрутский порт в 2003 году (сс) IsmailKupeli

14:46 06.08.2020 Из Москвы в Бейрут направлена бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе департамента. Московские медики помогут детям и взрослым, пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута. Руководит бригадой директор НИИ, хирург Валерий Митиш. Кроме него, в Ливан отправились ещё шесть специалистов НИИ. Российских медиков 6 августа доставил в Бейрут борт МЧС России. Читайте подробнее: Борт МЧС доставил в Бейрут бригаду московских врачей

14:52 06.08.2020 Свыше €33 млн предоставила Ливану для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута Еврокомиссия (ЕК). Об этом 6 августа сообщается в заявлении ЕК по поводу телефонного разговора председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы ливанского правительства Хасана Диаба. Об этом: Еврокомиссия предоставила Ливану свыше €33 млн

14:57 06.08.2020 Жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров, передает BFM TV. Читайте также: В Ливане толпа призвала Макрона свергнуть правящих лидеров

15:06 06.08.2020 Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута. © Фото МЧС РФ

15:10 06.08.2020 30 граждан Украины, живущих в Бейруте, попросили помощи у посольства Украины в Ливане, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Читайте подробнее: Более 30 граждан Украины обратились в посольство страны в Ливане — Кулеба

15:37 06.08.2020 Свою работу в Бейруте, где 4 августа произошел мощный двойной взрыв в городском порту, начал аэромобильный госпиталь МЧС России. Об этом 6 августа сообщили в российском ведомстве. Подробности в материале: Аэромобильный госпиталь МЧС России начал прием пострадавших в Бейруте

15:44 06.08.2020 Во время визита в столицу Ливана Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую беседу с ливанским спасателем, передает BFM TV. Читайте также: Макрон провел короткую беседу с ливанским спасателем

16:00 06.08.2020 Французское агентство развития объявило, что удвоит пожертвования для помощи жителям столицы Ливана Бейрута после взрывов, которые унесли жизни по меньшей мере 137 человек, передает BFM TV. Подробности в материале: Французское агентство развития поможет жителям столицы Ливана

16:24 06.08.2020 Политические соображения не позволят Западу, Израилю и ближневосточным арабским странам выделить финансовую помощь на восстановление экономики Ливана. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24». Об этом: Финансовая помощь Ливану для выхода из кризиса будет скромной — прогноз

16:32 06.08.2020 С учётом отсутствия политического единства в Ливане и негативному отношению к «Хезболле» со стороны западных стран, сложная обстановка после взрыва в Бейруте может привести к углублению внутриэлитных противоречий в этом государстве. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Взрыв в Бейруте: Запад оставит Ливан наедине со своими проблемами?

16:37 06.08.2020 Имеющая большой вес в Ливане «Хезболла» может стать причиной того, что Бейрут не сможет получить международную финансовую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Политика превыше всего»: Ливан не получит помощь из-за «Хезболлы»?

16:41 06.08.2020 Политические последствия от взрыва в Бейруте могут наложиться на усталость от «Хезболлы» в Ливане. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Как отразится взрыв в Бейруте на политической судьбе «Хезболлы»?

16:48 06.08.2020 «Если эти реформы не будут проведены, Ливан продолжит страдать», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном. Читайте также: Макрон в Бейруте пообещал помощь и призвал к реформам

16:52 06.08.2020 В последние годы на «Хезболлу» усиливается информационное давление со стороны Запада, и это не поможет консолидации ливанского общества на фоне взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Как повлияет взрыв в Бейруте на информационную войну против «Хезболлы»?

17:35 06.08.2020 Снимок Бейрута до и после взрыва. Скриншот twitter Роскосмос

17:44 06.08.2020 Окружившие президента Франции Эммануэля Макрона толпы скандировали «революция!», а от французского президента требовали обеспечить помощь ливанскому народу, а не «коррумпированному режиму». Читайте подробнее: Макрона в Бейруте встретила разъяренная толпа

18:48 06.08.2020 После взрыва в Бейруте [Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя Al Jazeera English. youtube.com]

19:32 06.08.2020 Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил журналистам, что общие убытки от взрыва в порту могут составить до $15 млрд. Сразу после трагедии губернатор оценивал ущерб в $3−5 млрд. Подробности в материале: Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

20:15 06.08.2020 В госпитале в Бейруте после взрыва. (сс) bilalier

21:53 06.08.2020 Кинологи с собаками отряда «Центроспас» МЧС РФ приступили к работам на завалах в порту Бейрута, где произошел взрыв, сообщает ТАСС. Несколько расчетов будут работать на завалах в порту в поисках пострадавших, которые могут находиться под ними. У российских специалистов и их подопечных большой опыт подобной работы при ликвидации последствий землетрясений, сообщали ранее в МЧС.

21:59 06.08.2020 По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта — представитель военного суда.

22:49 06.08.2020 МЧС России в Бейруте. © Посольство России в Ливане

23:17 06.08.2020 Ряд сотрудников порта Бейрута задержан по делу о взрыве О задержании 16 сотрудников порта ливанской столицы сообщает 6 августа Associated Press. Людей препроводили в полицию в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, прогремевшего вечером 4 августа.

23:45 06.08.2020 В Санкт-Петербурге в ночь на 7 августа на пять часов выключили подсветку городской телебашни на Аптекарской набережной Петроградской стороны в знак траура по погибшим при взрыве в столице Ливана Бейруте 4 августа. Подробности в материале: Телебашня Петербурга погрузилась во тьму в знак траура по жертвам Бейрута

00:37 07.08.2020 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. 6 августа новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел (МИДа) Швеции Юлии Эрикссон-Погоржельской сообщила, что властям стало известно о первых пострадавших в результате взрыва гражданах Швеции. Об этом: МИД Швеции не знает, сколько граждан страны пострадало в Бейруте

00:38 07.08.2020 Министерство иностранных дел (МИД) Швеции призывает своих граждан, находящихся на данный момент в Бейруте и желающих покинуть столицу Ливана после произошедшего взрыва, эвакуироваться самостоятельно. В ведомстве подчеркнули, что их «задача, прежде всего, заключается в информировании». Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: МИД Швеции призывает своих граждан эвакуироваться из Бейрута самостоятельно

02:31 07.08.2020 Решение предоставить Ливану финансовую помощь в размере 100 тысяч евро из-за взрыва в порту Бейрута приняли власти Хорватии, 6 августа сообщается на сайте хорватского правительства. Читайте подробнее: Хорватия решила выделить 100 тысяч евро Ливану

02:35 07.08.2020 Директора морского порта ливанской столицы Бейрута арестовали по делу о взрыве, произошедшем 4 августа, передает ливанский телеканал LBC International. Читайте подробнее: Директора порта Бейрута задержали по делу о взрыве

03:37 07.08.2020 Гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан из-за взрыва в Бейруте направили власти Марокко, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse. Для доставки груза в ливанскую столицу вылетели шесть самолетов: четыре — из аэропорта недалеко от Касабланки и два — с военной базы в Кенитре. Они должны доставить медикаменты, продовольствие, товары первой необходимости, а также палатки, одеяла, медицинское оборудование и защитные средства. Об этом: Марокко направило шесть самолетов с помощью для Ливана

05:11 07.08.2020 В Москве подсветка Останкинской телебашни погасла с 23:00 6 августа в знак траура по трагедии в Бейруте. Об этом 7 августа сообщает ТАСС. Свет был отключен час, до полуночи. Читайте также: Останкинская телебашня погасла в знак траура по жертвам в Бейрута

05:13 07.08.2020 По меньше мере 149 человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает издание L’Orient-Le Jour со ссылкой на источник в минздраве страны. Подробности в материале: Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 149 — СМИ

07:11 07.08.2020 Порт Бейрута после взрыва. (сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency

08:07 07.08.2020 Во время визита в Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям», чтобы вывести свою страну из политического и экономического тупика, усугубленного произошедшим взрывом в порту, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям»

08:18 07.08.2020 В Ливане сотрудники полиции задержали начальника и 15 сотрудник бейрутского порта, где ранее произошел мощный взрыв. Об этом передает телеканал LBC со ссылкой на судебную информацию. Читайте также: В Ливане по делу о взрыве задержали директора и 15 сотрудников порта

08:33 07.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою солидарность с народом Ливана, заверив, что уважает его суверенитет, передает BFM TV. Читайте подробнее: «Следующие недели имеют решающее значение для будущего Ливана» — Макрон

08:37 07.08.2020 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании раскритиковал компанию Google за предвзятый перевод соболезнований ливанскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 августа. Подробности в материале: Глава МИД Ирана раскритиковал Google за предвзятый перевод

08:39 07.08.2020 Тела трех погибших в результате мощного двойного взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, достали из-под завалов спасатели МЧС РФ. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Спасатели МЧС России достали из-под завалов в Бейруте тела трех погибших

08:54 07.08.2020 В Ливане ряд министерств и ведомств был поставлен в известность о длительном хранении груза аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Читайте также: Власти Ливана знали о хранении селитры в порту Бейрута — CNN

09:29 07.08.2020 Решение о направлении властям Ливана финансовой помощи в размере €100 тыс. для преодоления последствий мощного взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, приняло правительство Хорватии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба хорватского кабинета министров. Читайте также: Хорватия выделит Ливану €100 тыс. для ликвидации последствий взрыва

09:57 07.08.2020 Срочную гуманитарную помощь в связи с мощным взрывом в Бейруте, который произошел в городском порту 4 августа, направили по указанию короля Марокко Мухаммеда VI власти данной страны. Об этом 7 августа сообщает агентство Maghreb Arabe Presse. Подробности в материале: Власти Марокко направили Ливану срочную гуманитарную помощь

10:32 07.08.2020 Гражданин Индонезии, получивший ранения в результате взрыва в порту Бейрута, находится в стабильном состоянии, сообщает Antara. Читайте также: Стало известно о состоянии здоровья раненного в Ливане гражданина Индонезии

11:01 07.08.2020 Известный голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой — британским адвокатом ливанского происхождения Амаль Клуни, направят сумму в размере $100 тыс. ливанским благотворительным организациям после взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута. Об этом 7 августа сообщается в заявлении семейной пары, обнародованном журналом Variety. Об этом: Джордж Клуни пожертвует $100 тыс. благотворительным организациям Ливана

11:51 07.08.2020 В Одесской области Украины в порту «Южный» хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, но со всеми предосторожностями, заявили в Администрации морских портов Украины (АМПУ). Об этом: В украинском порту «Южный» хранится почти 10 тыс. тонн селитры — АМПУ

12:58 07.08.2020 Количество погибших в результате двойного мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 154 человек. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News Arabia. Подробности в материале: Число погибших в результате взрыва в Бейруте выросло до 154

14:00 07.08.2020 Президент Ливана Мишель Наим Аун не исключил причастность внешних сил к взрыву в порту Бейрута. Об этом ливанский лидер сообщил в эфире телеканала MTV. Читайте подробнее: Президент Ливана не исключил причастность внешних сил к взрыву в Бейруте

14:21 07.08.2020 Эммануэль Макрон в Бейруте. © twitter @EmmanuelMacron

14:23 07.08.2020 Международная конференция, посвященная вопросам оказания помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута, будет проведена 9 августа с помощью видеосвязи. Об этом 7 августа рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Читайте подробнее: Международная видеоконференция по Ливану пройдет 9 августа

15:19 07.08.2020 Страны Евросоюза выделили Ливану 33 млн евро в качестве экстренной помощи для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом 7 августа на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Читайте также: Евросоюз выделил Ливану более €30 млн для ликвидации последствий взрыва

15:40 07.08.2020 СМИ сообщают о том, что число задержанных по делу о взрыве в Бейруте возросло до 19.

15:41 07.08.2020 В результате взрыва в порту Бейрута повреждения получили как минимум 120 школ, сообщила 7 августа на брифинге в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо. Читайте также: В ООН назвали число школ, получивших повреждения при взрыве в Бейруте

16:26 07.08.2020 Варианты дальнейшей помощи народу Ливана предложил рассмотреть президент РФ Владимир Путин на совещании СБ России 7 августа: «Подумаем о том, что можно сделать ещё для того, чтобы помочь людям в Ливане». Читайте подробнее: Путин поручил рассмотреть варианты дальнейшей помощи Ливану

16:34 07.08.2020 Правительство Ливана опровергло сообщения об отказе от международной помощи в борьбе с последствиями взрыва в Бейруте.

16:39 07.08.2020 Любая помощь будет принята от стран-друзей Ливаном, столица которого пострадала при взрыве 4 августа. С таким заявлением выступило ливанское правительство, отметив, что «некоторые партии пытаются навредить Ливану, распространяя слухи о том, что мы отказываемся от помощи ряда стран». Подробности в материале: Власти Ливана заявили, что рады любой помощи от дружественных стран

17:27 07.08.2020 Число задержанных ливанскими властями по делу о взрыве в Бейруте достигло 19, передаёт 7 августа LBCI. Подробности в материале: В Бейруте задержали новых фигурантов дела о взрыве