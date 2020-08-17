Взрыв в Бейруте: весь мир помогает Ливану — трансляция
В столице Ливана Бейруте 4 августа произошел сильный взрыв в порту. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой.
Уже сообщается о десятке погибших и большом количестве пострадавших.
Все новости читайте в трансляции ИА REGNUM.
Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
В результате мощных взрывов в столице Ливана разрушена инфраструктура порта, повреждены дома.
По словам одного из очевидцев, над городом взметнулся огромный огненный шар, а затем клубы дыма. Обрушились балконы домов, в высотных зданиях выбило стёкла.
Мощность взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту столицы Ливана, оценивается экспертами ориентировочно в 50−100 тонн тротила, сообщает телеграмм-канал Александра Михайлова.
При взрыве в порту Бейрута пострадало здание российского посольства. Рассматриваются несколько версий случившегося.
Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.
Он также выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В результате взрыва на корабле с пиротехникой днём 4 августа в порту столицы Ливана погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, под завалами повреждённых домов могут находиться люди.
Версию, согласно которой взрыв в ливанской столице прогремел на стоящем в порту корабле с пиротехникой, опроверг глава общей безопасности Ливана, 4 августа сообщает Al Jazeera.
По словам ливанского чиновника, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества.
Читайте также: Названа версия взрыва в порту Бейрута
Взрывную волну после взрыва в порту столицы Ливана ощутили на Кипре, 4 августа сообщает агентство Reuters.
Мощный хлопок был слышен в Никосии, от взрыва затряслись стекла в домах. О серьезных повреждениях не сообщается.
Эксперты оценивают мощность взрыва в Бейруте в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы.
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Взрывы, прогремевшие 4 августа в порту столицы Ливана, прогремели не на объектах «Хезболлы», сообщили представителя группировки. По их версии, взрывы произошли на складе в Бейруте, на который постоянно свозились боеприпасы.
Подробности в материале: «Хезболла» заявила, что взрывы в порту Бейрута произошли не на её объекте
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём общенационального траура в связи со взрывом в порту Бейрута.
Об этом: В Ливане объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в Бейруте
В здании посольства России в Бейруте взрывной волной оказалось выбито стекло, лёгкие травмы получила сотрудница дипломатической миссии.
Подробности в материале: При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольств России и Казахстана
Взрыв в Бейруте разрушил порт и серьезно повредил ближайшие районы, в сотнях домов по всей столице Ливана выбило стекла. Десятки человек погибли, ранения получили сотни человек.
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Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута.
Читайте также: При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»
Израильская сторона не причастна к трагедии, которая сегодня, 4 августа, произошла в порту ливанской столицы, передаёт Kan. Об этом радиостанции сообщил источник в израильских высших политических кругах.
Подробности в материале: Израильская сторона заявила, что не причастна к трагедии в порту Бейрута
«Мы знаем о взрыве и обеспокоены возможной гибелью людей в результате такого мощного взрыва», — сообщил представитель Пентагона.
Об этом: Пентагон следит за ситуацией после взрыва в Бейруте
Представитель Белого дома Кейли Макинани сообщила журналистам на брифинге, что у администрации президента США Дональда Трампа пока нет точной информации, что могло стать причиной мощного взрыва.
Читайте подробнее: Белый дом США прокомментировал взрыв в Бейруте
Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером сегодня, 4 августа, рано называть терактом. С таким заявлением выступил глава управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, призвавший не спешить с выводами. Также он отверг версию о взрыве склада с пиротехникой.
Подробности в материале: Спецслужбы Ливана не спешат объявлять взрыв в Бейруте терактом
Жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба находятся в числе пострадавших от взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту Бейрута. Также пострадало несколько советников Диаба.
Читайте подробнее: При взрыве в порту Бейрута пострадали советники премьер-министра Ливана
Аммиачная селитра, нитрат аммония, является распространенным удобрением, однако также используется в качестве компонента взрывчатых веществ.
Об этом: В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — глава МВД Ливана
Правительство Ливана уже объявило 5 августа днем общенационального траура. Президент Ливана Мишель Аун созвал Совет безопасности страны.
Читайте также: Премьер-министр Ливана призвал молиться за жертв взрыва в Бейруте
Больницы Бейрута не справляются с ранеными, доставленными после взрыва в порту ливанской столицы. О том, что бейрутские больницы переполнены, сообщили в минздраве страны.
Читайте подробнее: Минздрав Ливана заявил о переполненных больницах после взрыва в Бейруте
Приблизительное число погибших в результате взрыва в порту Бейрута до сих пор не подсчитано. Ранее сообщалось о десяти жертвах взрыва, однако число погибших явно больше.
Читайте также: Число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло 500
Президент России Владимир Путин направил президенту Ливана Мишелю Ауну телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при взрыве в порту Бейрута.
Подробности в материале: Путин выразил соболезнования президенту Ливана связи со взрывом в Бейруте
Партия полевых госпиталей направлена в Ливан в помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте, передаёт 4 августа Al Jazeera.
Об этом: Катар направил помощь в пострадавший от взрыва Бейрут
Три десятка человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута. По данным ливанского минздрава, свыше трёх тысяч человек пострадали при взрыве.
Об этом: Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 30
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «готова поддержать Ливан» в связи со взрывом в порту Бейрута.
Читайте подробнее: МИД Франции пообещал помочь Ливану после взрыва в Бейруте
По информации минздрава Ливана, ранения получили многие жители северной части Бейрута. Наиболее тяжелой ситуация является в районе порта, однако ранения от разбитых стекол получили и жители домов, и прохожие в значительном удалении от взрыва.
Читайте также: Число раненых после взрыва в Бейруте возросло до 2500
Гуманитарную и медицинскую помощь предложил Израиль Ливану, в столице которого прогремел мощный взрыв. Предложение выдвинули израильский вице-премьер Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Об этом: Израиль предложил пострадавшему от взрыва Ливану помощь
«Наши мысли и молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана… Иран готов оказать любую необходимую помощь. Оставайся сильным, Ливан», — написал в Twitter глава МИД Ливана Мохаммад Джавад Зариф.
Подробности в материале: Иран окажет Ливану «любую помощь» — Зариф
Число жертв взрыва в порту столицы Ливана достигло 50, сообщили 4 августа в пресс-службе минздрава страны.
Читайте подробнее: Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 50
Взрыв в морском порту Бейрута был сопоставим с землетрясением магнитудой 4,5, заявил руководитель Иорданской сейсмологической обсерватории Махмуд аль-Карьюти.
Читайте также: Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением магнитудой 4,5
«Я обещаю вам, что за эту катастрофу… все ответственные лица заплатят цену», — заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.
Подробности в материале: Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте
«Факты об этом опасном складе, который находится там с 2014 года, будут раскрыты, но я не буду опережать расследование», — заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.
Читайте также: В порту Бейрута взорвался «опасный склад» — премьер-министр
Несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пострадали в результате взрыва в порту Бейрута. Военное судно, на котором находились миротворцы, получило повреждения.
Об этом: При взрыве в Бейруте получили ранения миротворцы ООН
«Я выражаю свою братскую солидарность ливанскому народу после взрыва, который привел к большому числу жертв», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
«Фотографии и видео из Бейрута шокируют. Все мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого ужасного инцидента», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.
Читайте также: Борис Джонсон «шокирован» взрывом в Бейруте
Израильские военные заявили, что сейчас, когда Ливан попал в беду, не время воевать с ним, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Израильская сторона отмечает, что, узнав о трагедии, случившейся в столице Ливана, предложила гуманитарную и медицинскую помощь своему соседу.
Читайте также: Армия Израиля после трагедии в Ливане: время отложить конфликт
Районом стихийного бедствия объявлена столица Ливана Бейрут решением Высшего совета обороны страны из-за мощного взрыва в городском порту, сообщается на сайте главы государства.
Читайте также: В Ливане совет обороны объявил столицу зоной бедствия
По меньшей мере 73 человека погибли и еще более 3,7 тыс. пострадали при взрыве в порту Бейрута в Ливане, 4 августа передает телеканал LBC со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана.
Читайте подробнее: Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 73
Комиссию для изучения всех обстоятельств произошедшего в Бейруте взрыва потребовал создать премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Об этом 5 августа сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Читайте подробнее: Премьер-министр Ливана призвал создать комиссию для расследования взрыва
Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Взрыв в порту ливанской столицы является «ужасной атакой», заявил президент США Дональд Трамп 4 августа в ходе брифинга.
При этом основной версией произошедшего является самопроизвольный подрыв взрывчатых веществ.
Американский лидер отметил, что народ США молится о жертвах трагедии и готов помочь Ливану.
Читайте также: Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой»
Палестина готова предоставить любую помощь Ливану в связи с произошедшими взрывами в Бейруте, сообщил палестинский президент Махмуд Аббас в официальном заявлении.
Подробности в материале: Палестина выразила поддержку и соболезнования Ливану
Не менее 78 человек погибли и более 4 тыс. пострадали в результате мощного взрыва в порту Бейрута в Ливане, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Читайте также: При взрыве в порту Бейрута погибли 78 человек — Al Jazeera
Военные США предполагают, что в порту Бейрута могли взорвать бомбу, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.
Так, он уточнил свое заявление об «ужасной атаке» на Ливан. По словам главы государства, у него была встреча с рядом американских генералов, которые высказали данную версию.
Читайте также: Трамп объяснил свои слова об атаке на Ливан
Режим чрезвычайного положения на 14 дней необходимо ввести в ливанской столице Бейрут в связи со взрывом в городском порту, заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, сообщает канцелярия главы государства на своей странице в Twitter.
Читайте также: Власти Ливана собрались объявить режим ЧП в из-за взрыва Бейруте
Служба национальной безопасности Ливана начала расследование факта нахождения аммиачной селитры в порту столицы страны Бейрута еще пять месяцев назад, передает телеканал OTV со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: СМИ узнали о расследовании ливанских спецслужб из-за селитры
Несколько сотрудников ООН пострадали в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак телеканалу Аль-Джазира.
Читайте подробнее: При взрыве в Бейруте пострадали более 40 сотрудников ООН
Активную помощь ливанским властям в устранении последствий взрыва в порту Бейрута оказывает ООН, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе пресс-конференции.
Кроме того, он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко соболезнует родственникам и близким жертв случившегося, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, включая сотрудников миссии ООН в Ливане.
Читайте также: В ООН сообщили о помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте
Помощь своей страны в связи со взрывом в Бейруте предложила Ливану канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает представитель немецкого правительства Ульрике Деммер на своей странице в Twitter.
Читайте также: Германия предложила помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте
Российский центр науки и культуры в Бейруте объявил сбор перевязочных материалов и лекарств для пострадавших при взрыве. «Все они будут переданы в Министерство здравоохранения Ливанской Республики», — говорится в сообщении центра. Кроме того, всем желающим предложено сдать кровь для пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщает Посольство РФ в Ливане.
Расследование взрыва в порту Бейрута должно установить точную причину случившегося, несмотря на то, что последняя информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ, заявил министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми, передает местный телеканал MTV.
Подробности в материале: В МВД Ливана попросили не торопиться с выводами о причинах взрыва в Бейруте
Более 70 человек погибли, свыше 4 тыс. получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
По данным на утро 5 августа, погибшими числятся 78 человек. Число погибших может возрасти при разборе завалов, многие люди пока считаются пропавшими без вести.
Читайте подробнее: В Бейруте более 4 тыс. человек пострадали из-за мощного взрыва в порту
Дом, в котором в Бейруте проживает сбежавший от властей Японии экс-глава концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, пострадал от мощного взрыва, 4 августа прогремевшего в порту города. Об этом 5 августа сообщает газета Estadão со ссылкой на супругу экс-главы Кэрол Гон.
Общее количество погибших в результате взрыва в порту столицы Ливана — Бейрута — выросло до 100 человек. Об этом 5 августа сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Красного Креста страны.
Индонезия выразила сочувствие ливанскому правительству, а также соболезнования семьям погибших в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Читайте подробнее: Гражданин Индонезии пострадал в результате взрыва в порту Бейрута
Командующий центром миссии по поддержанию мира генерал Виктор Хасудунган Симатупанг заявил, что два транспортных средства, принадлежащие Вооруженным силам Индонезии, пострадали в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута (Ливан) 4 августа 2020 года, сообщает Kompas.
Читайте также: В Ливане при взрыве пострадало имущество вооруженных сил Индонезии
Взорвавшаяся в порту Бейрута в ходе проведения сварочных работ аммиачная селитра была конфискована с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом 5 августа сообщает телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне страны.
Об этом: Взорвавшаяся в Бейруте селитра могла принадлежать бизнесмену из Хабаровска
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Бейруте, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1290726487029616640
Подробности в материале: Зеленский выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Бейруте
Появилась и обсуждается в СМИ версия о потенциальном виновнике взрыва в Бейруте. По итогам заседания Высшего совета по обороне выяснилось, что селитра, ставшая причиной взрыва, в 2013 году судом была конфискована у предпринимателя из Хабаровска.
Читайте подробнее: Селитра в порту Бейрута была конфискована у бизнесмена из Хабаровска
Сотрудница посольства России, которая была травмирована в результате взрыва в порту Бейрута, находится в отличном состоянии. Об этом 5 августа сообщил советник посольства Дмитрий Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
Читайте подробнее: В посольстве РФ в Бейруте рассказали о пострадавшей из-за взрыва сотруднице
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва в порту Бейрута (Ливан).
Подробности в материале: Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Ливана
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свои глубочайшие соболезнования семьям жертв взрыва в порту Бейрута (Ливан), сообщает Antara.
Подробности в материале: Глава МИД Индонезии выразила соболезнования семьям погибших в Ливане
Мобильный госпиталь с врачами собирается направить в Бейрут после произошедшего накануне в порту города мощного взрыва МЧС России. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: МЧС РФ направит в Бейрут мобильный госпиталь после взрыва в порту
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанских граждан, которые находятся в Ливане. Об этом 5 августа заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщили в пресс-службе МИД. Поручение дано в связи с мощным взрывом в порту Бейрута.
Читайте также: Токаев поручил обеспечить безопасность граждан Казахстана в Ливане
Оперативная группа Вооруженных сил Индонезии, входящая в состав контингента временных сил ООН в Ливане, была развернута для оказания помощи в эвакуации пострадавших во время взрыва в Ливане, сообщает Detik.
Читайте подробнее: Индонезия помогает в эвакуации пострадавших во время взрыва в Ливане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сопереживает тем, кто в результате мощного взрыва в порту Бейрута лишился родных и близких. Свои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей патриарх направил президенту Ливана Мишелю Ауну и патриарху Антиохийскому Иоанну X.
Об этом: Патриарх Кирилл глубоко соболезнует семьям погибших при взрыве в Бейруте
Сотни армян пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом заявил главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян, сообщает «АрменПресс».
Подробности в материале: В Бейруте пострадали сотни армян — СМИ
Ущерб от мощного взрыва, который произошел в порту Бейрута накануне, оценивается в размере от $3 млрд до $5 млрд. Об этом 5 августа сообщил губернатор города Марван Аббуд, его слова приводит новостной портал LBCI Nеws.
Подробности в материале: Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту города
Посольство Филиппин в Ливане подтвердило, что двое филиппинских граждан погибли в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщает Detik.
Об этом: Двое граждан Филиппин погибли во время взрыва в порту Бейрута
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на взрыв в Бейруте в социальной сети Twitter. Она выразила глубокую скорбь в связи с происшедшим и соболезнования ливанскому народу.
Читайте также: Президент Грузии выразила соболезнования в связи с взрывом в Бейруте
Взрыв 4 августа в порту Бейрута станет еще одним ударом по находящейся в сложной ситуации экономике Ливана, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Представительство Россотрудничества в Ливане — Российский центр науки и культуры — организует помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Как сообщили в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 5 августа, осуществляется сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости.
Читайте также: В Бейруте начат сбор лекарств пострадавшим от взрыва
После произошедшего накануне в порту столицы Ливана — городе Бейруте — взрыва погибли десять спасателей. Об этом 5 августа заявил губернатор города Марван Аббуд, его слова приводит новостной портал LBCI Nеws.
Читайте подробнее: Взрыв в порту Бейрута: погибли 10 сотрудников спасательных служб
Соболезнования по случаю мощного взрыва в Бейруте выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Обращение к жителям Ливана глава грузинского правительства 5 августа написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Премьер-министр Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Ливане
Ситуация после мощного взрыва, произошедшего накануне в порту Бейрута, является «катастрофой в полном смысле этого слова». Такое мнение 5 августа высказал министр здравоохранения страны Хамад Хасан, его слова передает телеканал Sky News Arabia.
Подробности в материале: В минздраве Ливана назвали «полной катастрофой» ситуацию в Бейруте
В настоящее время состояние 60 человек из числа пострадавших от мощного взрыва, произошедшего накануне в порту Бейрута, оценивается медиками как критическое. Об этом 5 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на общество Красного креста страны.
Подробности в материале: Взрыв в Бейруте: десятки человек находятся в критическом состоянии
Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, которая, в свою очередь, могла стать причиной произошедшего накануне взрыва, ходило под молдавским флагом. Об этом 5 августа сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на Российский профсоюз моряков.
Об этом: Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с трагедией в Бейруте, сообщили 5 августа в пресс-службе узбекистанского лидера.
Читайте подробнее: Президент Узбекистана выразил соболезнования народу Ливана
Глава телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем микроблоге сообщения о том, что судно, с которого в Бейруте несколько лет назад была выгружена селитра, принадлежит российскому бизнесмену.
Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме.
Об этом: Взрыв в Ливане уничтожил почти все запасы зерна в стране
Правительство Украины обратилось к Ливану с предложением помочь в борьбе с последствиями взрыва в Бейруте.
Читайте подробнее: Украина предложила помощь Ливану после взрыва в Бейруте — Шмыгаль
В результате мощного взрыва, который прогремел 4 августа, в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане. Об этом 5 августа сообщает министерство иностранных дел Нидерландов, пишет Reuters.
Читайте также: Reuters: при взрыве в Беруте ранена жена посла Нидерландов
В результате взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута, Ливан столкнулся с кризисом экономики беспрецедентного характера. Об этом 5 августа заявил президент страны Мишель Аун, его слова приводит телеканал Al Arabiya.
Читайте подробнее: Глава Ливана заявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва
Пострадавшие здания после взрыва в Бейруте
Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут (Ливан) в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» на месте, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Макрон отправится с визитом в Ливан после произошедшего взрыва
После мощного взрыва в порту Бейрута, который разрушил и повредил десятки зданий и домов в ливанской столице, без крова остались около 300 тыс. человек. Об этом заявил губернатор города Марван Аббуд, передаёт телеканал Al-Mayadeen.
Подробности в материале: Почти 300 тыс. человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте
Граждане Украины потеряли имущество при взрыве в Бейруте, но травмировались лишь незначительно, рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
Читайте также: В результате взрыва в Ливане пострадали граждане Украины — посол Осташ
Дипломатическое представительство Ливана в Москве сегодня, 5 августа, в знак скорби по погибшим при взрыве в порту Бейрута приступило национальный флаг на здании посольства.
Читайте также: В знак траура по жертвам взрыва посольство Ливана в Москве приспустило флаг
После взрывов в порту Бейрута министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Ливана Шарбель Вахби, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Читайте также: МИД Франции выразил соболезнования семьям погибших в Бейруте
Папа Римский Франциск призвал помолиться за жертв произошедшего в столице Ливана Бейруте взрыва, передает портал Vatican News.
В результате прогремевшего накануне в порту Бейрута мощного взрыва пострадали четыре сотрудника немецкого посольства в столице Ливана. Об этом 5 августа сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Подробности в материале: При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольства Германии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель направила премьер-министру Ливана Хасану Диабу телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в порту Бейрута, который унёс десятки жизней.
Читайте также: Меркель выразила соболезнования в связи со взрывом в столице Ливана
Sky News со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами расследования, сообщает, что причиной взрыва в Бейруте стала халатность работников порта при складировании опасных химических веществ.
Экономическая проблема, с которой столкнется Ливан после взрывов в Бейруте, огромна, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Об этом: Жители Ливана рискуют остаться без еды после взрывов в Бейруте — мнение
Россия может нарастить поставки своей зерновой продукции в Ливан, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Читайте подробнее: РФ может серьезно нарастить поставки своего зерна в Ливан — экономист
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113.
Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой отправился в Бейрут. Госпиталь рассчитан на 50 мест и сможет приступить к оказанию медицинской помощи уже в течение часа после приземления.
Читайте также: Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем отправился в Бейрут
Власти Ливана отказались от международного расследования взрыва в Бейруте.
Посольство России в Ливане не получало данных о российских гражданах, погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута, сообщил посол России в Ливане Александр Засыпкин.
Об этом: Граждан России нет среди погибших при взрыве в Бейруте
В Бейруте введён режим чрезвычайного положения.
Число погибших в результате взрыва и его последствий в столице Ливана достигло 113, сообщил ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан.
Подробности в материале: Число жертв трагедии в Бейруте достигло 113
Правительство Ливана посадило под домашний арест всех служащих порта Бейрута, которые отвечали за хранение и безопасность складов. Ограничения касаются всех представителей соответствующих портовых служб, которые занимали посты с 2014 года.
Читайте подробнее: Служащих порта Ливана посадили под домашний арест
Власти Ливана не считают необходимым привлекать международных экспертов к расследованию взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил 5 августа министр внутренних дел страны Мухаммед Фахми.
Читайте также: Ливан не видит необходимости в международном расследовании взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135.
Жертвами взрыва в морском порту Бейрута, по последним данным, стали по меньшей мере 135 человек, около пяти тысяч человек пострадали, сообщает министерство здравоохранения Ливана.
Об этом: Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135 человек
Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер заявил журналистам телеканала LBCI, что его ведомство несколько лет требовало вывезти взрывоопасный груз из порта Бейрута.
Директор порта Бейрута Хасан Корайтем сообщил журналистам, что 2750 тонн аммиачной селитры были помещены на склад по постановлению суда. В порту знали, что груз опасен, но «не в такой степени».
Жертвами мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа стали как минимум 113 человек, более 4000 получили ранения. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб инициировал расследование и пообещал согражданам наказать всех виновных.
Подробности в материале: Таможня Ливана годами требовала вывезти груз селитры из Бейрута — LBCI
В Ливан будет направлено два самолета с гуманитарной помощью, сообщили в службе гражданской обороны Италии.В составе груза — восемь тонн санитарных материалов. Теми же рейсами в Бейрут вылетит несколько пожарных команд.
Читайте также: Италия отправит в Ливан два самолёта с гуманитарной помощью
Режим ЧП официально введён в ливанской столице сроком на полмесяца, сообщил 5 августа журналистам министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.
Выделенная сумма никак не сможет покрыть ущерб — губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил LBCI, что примерный ущерб от взрыва составил от $3 до $5 млрд.
Читайте также: Власти Ливана выделили 100 млрд ливанских фунтов после взрыва в Бейруте
Фотографию последствий взрыва в порту столицы Ливана опубликовал 5 августа Роскосмос в Twitter.
Читайте подробнее: Роскосмос опубликовал фото разрушенного порта в Бейруте
Власти арестовали судно Rhosus, которое доставило в 2014 г. в порт Бейрута аммиачную селитру, потому что хозяин груза не оплатил штраф, передаёт 5 августа «Звезда».
Подробности в материале: Капитан вёзшего селитру судна Rhosus назвал причину простоя в порту Бейрута
Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой вечером 5 августа приземлился в аэропорту Бейрута, сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем прибыл в Бейрут
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские власти выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте и готовы оказать необходимую помощь.
«Иран заявляет о своей готовности направить в Ливан медицинскую помощь, а также предлагает помощь в лечении раненых», — заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Специальный трибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение приговора по делу о покушении на бывшего премьер-министра Рафика аль-Харири«из уважения к множеству жертв разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневному публичному трауру в Ливане».
Об этом: Трибунал по Ливану отложил оглашение приговора по убийству бывшего премьера
«Мы собираемся немедленно направить… гуманитарную помощь до £5 млн, а также экспертную медицинскую помощь», — сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Читайте также: МИД Великобритании пообещал Ливану £5 млн
Двое граждан Египта погибли в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, сообщает пресс-служба египетского МИД.
Читайте также: Египет заявил о гибели двух граждан страны при взрывах в Бейруте
Точной информации, был ли взрыв в порту ливанской столицы Бейрут, нет, заявил президент США Дональд Трамп 5 августа в ходе брифинга.
Подробности в материале: Трамп заявил, что никто не владеет данными, был ли взрыв в Бейруте атакой
4 августа в столице Ливана, прогремел мощный взрыв. Погибло более ста человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны морского порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. По словам министра иностранных дел Швеции Анны Линде, здание посольства Швеции в Бейруте повреждено «на удивление» незначительно, граждан Швеции среди пострадавших нет. Об этом 5 августа сообщила газета Dagens Nyheter.
Об этом: Взрыв в Бейруте: повреждено посольство Швеции, пострадавших шведов нет
МЧС России рассматривает возможность увеличения группировки спасателей, прибывший в столицу Ливана Бейрут, пострадавшую от взрыва, заявил глава оперативной группы ведомства Сергей Воронцов в ходе беседы с журналистами.
Читайте также: МЧС России может усилить группировку спасателей в Бейруте
Второй самолет МЧС России с оборудованием и специалистами на борту прибыл для оказания помощи в столицу Ливана Бейрут, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: Второй самолет с российскими спасателями прибыл в Бейрут
В память о погибших при взрыве в Бейруте в Париже ровно в полночь на 6 августа погасили освещение Эйфелевой башни. Об этом мэр французской столицы Анн Идальго сообщает на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В память о погибших в Бейруте в Париже погасили освещение Эйфелевой башни
Четвёртый самолёт МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и необходимым оборудованием отправился в Бейрут, где произошёл разрушительный взрыв в порту. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте также: Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут
Предложение о помощи властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертизы и разработке плана восстановления ливанской столицы Бейруту направил Всемирный банк, сообщается на сайте организации.
Об этом: Всемирный банк объявил о готовности помочь в восстановлении столицы Ливана
Прокуратура Парижа объявила, что по меньшей мере 21 житель Франции получил ранения в результате взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Более 20 жителей Франции пострадали во взрыве в порту Бейрута
Оснований заявлять о причастности Грузии ко взрывам в порту Бейрута нет. Данное заявление 5 августа распространило Агентство морского транспорта Грузии.
Читайте подробнее: В Грузии заявили о непричастности к взрыву в Бейруте
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество к мобилизации после взрывов в порту Бейрута (Ливан), передает BFM TV.
Подробности в материале: Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан: «Франция — семья Ливана»
Французский архитектор Жан-Марк Бонфилс, проживающий в Ливане, где он принимал участие в проектах по восстановлению разрушенных войной зданий, погиб во время взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Французский архитектор погиб во время взрывов в порту столицы Ливана
Четвёртый борт МЧС России направлен в Ливан для помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба МЧС.
«На борту дополнительная группировка отряда «Центроспас» и специальная техника», — сказали в ведомстве ТАСС.
Читайте подробнее: Россия направила четвёртый самолет в помощь Бейруту
Менее чем через 48 часов после взрывов в столице Ливана, в результате которых по меньшей мере 113 человек погибли и более 4000 получили ранения, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Бейрут, передает BFM TV.
Читайте также: В Ливане Макрон первым делом посетит разрушенный взрывом порт
Правительство Туниса направило два военных самолета для доставки продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования в столицу Ливана Бейрут.
Подробности в материале: Тунис направил гуманитарную помощь в Бейрут
5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании выразил соболезнования ливанскому народу в связи со смертельным взрывом, унесшим жизни десятков человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Глава МИД Ирана сочувствует Ливану по случаю произошедшего взрыва
5 августа президент Ирана Хасан Рухани призвал иранское общество Красного Полумесяца как можно скорее оказать гуманитарную помощь Ливану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Президент Ирана призвал оказать гуманитарную помощь Ливану
12 августа иранский авиалайнер компании «Иран Эйр» совершит свой второй чрезвычайный рейс с целью вернуть на родину иранских граждан из Бейрута. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Iran Air совершит рейс с целью вернуть иранцев из Бейрута на родину
Украинские члены экипажа судна «Моро Стар», которое находилось в порту Бейрута во время взрыва, пока что не вышли на связь, рассказала представитель благотворительного фонда «Ассоль» Светлана Фабрикант.
Читайте также: Судьба украинских моряков в порте Бейрута пока неизвестна — фонд «Ассоль»
Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что посольство осуществляет связь и контролирует состояние индонезийских граждан после мощного взрыва в порту Бейрута, сообщает Sindonews.
Подробности в материале: Посол Индонезии в Ливане сделал заявление после взрывов в Бейруте
В результате мощного взрыва, который прогремел в порту Бейрута 4 июня, погиб как минимум один американский гражданин. Об этом 6 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя властей США.
Читайте также: Из-за взрыва в Бейруте погиб один гражданин США — АВС
Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте. Об этом 6 августа рассказал государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире радиостанции France Inter.
Подробности в материале: При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин
Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что разрушительный взрыв, произошедший в Бейруте, потенциально может вызвать много спекуляций относительно того, кто должен нести ответственность за инцидент, сообщает Sindonews.
Подробности в материале: Посол Индонезии в Ливане призвал дождаться итогов расследования взрывов
Для совместных поисков пропавших без вести и содействия в помощи пострадавшим при мощном взрыве, который произошел 4 августа в Бейруте, в столицу Ливана направилась первая группа Ведомства технического содействия (THW, немецкий аналог МЧС РФ). Об этом 6 августа сообщает телеканал ZDF.
Об этом: Первая группа спасателей из Германии направилась в Бейрут
У Ливана отсутствуют возможности финансового характера для того, чтобы преодолеть последствия произошедшего 4 августа в порту Бейрута взрыва. Об этом 6 августа сообщил глава ливанского министерства экономики и торговли Рауль Нехме, его слова приводит телеканал Sky News Arabia.
Читайте подробнее: В Ливане сообщили об отсутствии средств для ликвидации последствий взрыва
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет «организовать международную помощь» Ливану, куда он прибыл утром 6 августа, передает BFM TV.
Подробнее в материале:Президент Франции: «Ливан не одинок»
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет «организовать международную помощь» Ливану.
«Мы поможем организовать в ближайшие дни дополнительную поддержку на уровне Франции, на уровне ЕС», — заявил глава государства.
«Сегодня приоритетом является помощь, безоговорочная поддержка населения. Но есть потребность, которую Франция выполняет месяцами, годами, в отношении необходимых реформ в определенных секторах», — добавил глава французского государства.
Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России развернули в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, специалисты российского ведомства. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе министерства, передает РИА Новости.
Читайте также: МЧС России развернуло в Бейруте аэромобильный госпиталь
В порту украинского Николаева может храниться больше аммиачной селитры, чем в порту Бейрута, заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Читайте подробнее: В порту на юге Украины может быть больше селитры, чем в Бейруте — Матиос
Ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с последствиями 15-летней гражданской войны в Ливане. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Ущерб от взрыва в Бейруте сравнили с итогами гражданской войны в Ливане
Глава французской политической партии Жан-Люк Меланшон подверг критике визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Ливана, передает BFM TV.
Читайте также: Во Франции подвергли критике визит Макрона в Ливан
4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощный взрыв. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
По данным журналистов, причиной стала детонация нитрата аммония. Данное вещество, также производится и хранится в Швеции. Однако химик Лорен ван Дам из Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям считает, что риск повторения подобного в Швеции крайне низок.
Об этом: Эксперт о ЧП в Бейруте: риск повторения подобного в Швеции крайне низок
В порту Николаева опровергли информацию о наличии большого количества аммиачной селитры.
Читайте также: На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к независимому расследованию обстоятельств взрыва в порту Бейрута, об этом говорится в опубликованном 6 августа заявлении организации.
Подробности в материале: Human Rights Watch: взрыв в Бейруте требует независимого расследования
Ливан может столкнуться с большими проблемами при восстановлении экономики после мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Взрыв в Бейруте: дождётся ли Ливан международной помощи?
В результате двойного взрыва в порту Бейрута (Ливан) пострадали не менее 40 граждан Франции, передает BFM TV.
Подробности в материале: Во время взрыва в Ливане пострадали 40 граждан Франции
Политическая элита Ливана не вызывает симпатии у ближневосточных монархий и стран Запада, что может осложнить получение экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».
Об этом: Взрыв в Бейруте может обострить внутриполитические противоречия — эксперт
Международный валютный фонд может навязать Ливану непопулярные реформы как условия для выделения экономической помощи после взрыва в Бейруте. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».
Об этом: Взрыв в Бейруте: «В Ливан может прийти МВФ с радикальными реформами»
В настоящее время Саудовская Аравия, Израиль и ряд стран Запада находятся в состоянии информационной войны с Ливаном. Об этом 6 августа заявил международный обозреватель Андрей Муртазин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Взрыв в Бейруте: как отреагируют на ситуацию противники Ливана?
Из Москвы в Бейрут направлена бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе департамента.
Московские медики помогут детям и взрослым, пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута. Руководит бригадой директор НИИ, хирург Валерий Митиш. Кроме него, в Ливан отправились ещё шесть специалистов НИИ. Российских медиков 6 августа доставил в Бейрут борт МЧС России.
Читайте подробнее: Борт МЧС доставил в Бейрут бригаду московских врачей
Свыше €33 млн предоставила Ливану для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута Еврокомиссия (ЕК). Об этом 6 августа сообщается в заявлении ЕК по поводу телефонного разговора председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы ливанского правительства Хасана Диаба.
Жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров, передает BFM TV.
Читайте также: В Ливане толпа призвала Макрона свергнуть правящих лидеров
30 граждан Украины, живущих в Бейруте, попросили помощи у посольства Украины в Ливане, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: Более 30 граждан Украины обратились в посольство страны в Ливане — Кулеба
Свою работу в Бейруте, где 4 августа произошел мощный двойной взрыв в городском порту, начал аэромобильный госпиталь МЧС России. Об этом 6 августа сообщили в российском ведомстве.
Подробности в материале: Аэромобильный госпиталь МЧС России начал прием пострадавших в Бейруте
Во время визита в столицу Ливана Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую беседу с ливанским спасателем, передает BFM TV.
Читайте также: Макрон провел короткую беседу с ливанским спасателем
Французское агентство развития объявило, что удвоит пожертвования для помощи жителям столицы Ливана Бейрута после взрывов, которые унесли жизни по меньшей мере 137 человек, передает BFM TV.
Подробности в материале: Французское агентство развития поможет жителям столицы Ливана
Политические соображения не позволят Западу, Израилю и ближневосточным арабским странам выделить финансовую помощь на восстановление экономики Ливана. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».
Об этом: Финансовая помощь Ливану для выхода из кризиса будет скромной — прогноз
С учётом отсутствия политического единства в Ливане и негативному отношению к «Хезболле» со стороны западных стран, сложная обстановка после взрыва в Бейруте может привести к углублению внутриэлитных противоречий в этом государстве. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Взрыв в Бейруте: Запад оставит Ливан наедине со своими проблемами?
Имеющая большой вес в Ливане «Хезболла» может стать причиной того, что Бейрут не сможет получить международную финансовую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Политика превыше всего»: Ливан не получит помощь из-за «Хезболлы»?
Политические последствия от взрыва в Бейруте могут наложиться на усталость от «Хезболлы» в Ливане. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Как отразится взрыв в Бейруте на политической судьбе «Хезболлы»?
«Если эти реформы не будут проведены, Ливан продолжит страдать», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном.
Читайте также: Макрон в Бейруте пообещал помощь и призвал к реформам
В последние годы на «Хезболлу» усиливается информационное давление со стороны Запада, и это не поможет консолидации ливанского общества на фоне взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Как повлияет взрыв в Бейруте на информационную войну против «Хезболлы»?
Окружившие президента Франции Эммануэля Макрона толпы скандировали «революция!», а от французского президента требовали обеспечить помощь ливанскому народу, а не «коррумпированному режиму».
Читайте подробнее: Макрона в Бейруте встретила разъяренная толпа
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил журналистам, что общие убытки от взрыва в порту могут составить до $15 млрд. Сразу после трагедии губернатор оценивал ущерб в $3−5 млрд.
Подробности в материале: Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Кинологи с собаками отряда «Центроспас» МЧС РФ приступили к работам на завалах в порту Бейрута, где произошел взрыв, сообщает ТАСС. Несколько расчетов будут работать на завалах в порту в поисках пострадавших, которые могут находиться под ними. У российских специалистов и их подопечных большой опыт подобной работы при ликвидации последствий землетрясений, сообщали ранее в МЧС.
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта — представитель военного суда.
Ряд сотрудников порта Бейрута задержан по делу о взрыве
О задержании 16 сотрудников порта ливанской столицы сообщает 6 августа Associated Press. Людей препроводили в полицию в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, прогремевшего вечером 4 августа.
В Санкт-Петербурге в ночь на 7 августа на пять часов выключили подсветку городской телебашни на Аптекарской набережной Петроградской стороны в знак траура по погибшим при взрыве в столице Ливана Бейруте 4 августа.
Подробности в материале: Телебашня Петербурга погрузилась во тьму в знак траура по жертвам Бейрута
4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. 6 августа новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел (МИДа) Швеции Юлии Эрикссон-Погоржельской сообщила, что властям стало известно о первых пострадавших в результате взрыва гражданах Швеции.
Об этом: МИД Швеции не знает, сколько граждан страны пострадало в Бейруте
Министерство иностранных дел (МИД) Швеции призывает своих граждан, находящихся на данный момент в Бейруте и желающих покинуть столицу Ливана после произошедшего взрыва, эвакуироваться самостоятельно. В ведомстве подчеркнули, что их «задача, прежде всего, заключается в информировании». Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: МИД Швеции призывает своих граждан эвакуироваться из Бейрута самостоятельно
Решение предоставить Ливану финансовую помощь в размере 100 тысяч евро из-за взрыва в порту Бейрута приняли власти Хорватии, 6 августа сообщается на сайте хорватского правительства.
Читайте подробнее: Хорватия решила выделить 100 тысяч евро Ливану
Директора морского порта ливанской столицы Бейрута арестовали по делу о взрыве, произошедшем 4 августа, передает ливанский телеканал LBC International.
Читайте подробнее: Директора порта Бейрута задержали по делу о взрыве
Гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан из-за взрыва в Бейруте направили власти Марокко, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.
Для доставки груза в ливанскую столицу вылетели шесть самолетов: четыре — из аэропорта недалеко от Касабланки и два — с военной базы в Кенитре. Они должны доставить медикаменты, продовольствие, товары первой необходимости, а также палатки, одеяла, медицинское оборудование и защитные средства.
Об этом: Марокко направило шесть самолетов с помощью для Ливана
В Москве подсветка Останкинской телебашни погасла с 23:00 6 августа в знак траура по трагедии в Бейруте. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.
Свет был отключен час, до полуночи.
Читайте также: Останкинская телебашня погасла в знак траура по жертвам в Бейрута
По меньше мере 149 человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает издание L’Orient-Le Jour со ссылкой на источник в минздраве страны.
Подробности в материале: Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 149 — СМИ
Порт Бейрута после взрыва. (сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency
Во время визита в Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям», чтобы вывести свою страну из политического и экономического тупика, усугубленного произошедшим взрывом в порту, сообщает Le Figaro.
Читайте подробнее: Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям»
В Ливане сотрудники полиции задержали начальника и 15 сотрудник бейрутского порта, где ранее произошел мощный взрыв. Об этом передает телеканал LBC со ссылкой на судебную информацию.
Читайте также: В Ливане по делу о взрыве задержали директора и 15 сотрудников порта
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою солидарность с народом Ливана, заверив, что уважает его суверенитет, передает BFM TV.
Читайте подробнее: «Следующие недели имеют решающее значение для будущего Ливана» — Макрон
5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании раскритиковал компанию Google за предвзятый перевод соболезнований ливанскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 августа.
Подробности в материале: Глава МИД Ирана раскритиковал Google за предвзятый перевод
Тела трех погибших в результате мощного двойного взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, достали из-под завалов спасатели МЧС РФ. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Спасатели МЧС России достали из-под завалов в Бейруте тела трех погибших
В Ливане ряд министерств и ведомств был поставлен в известность о длительном хранении груза аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
Читайте также: Власти Ливана знали о хранении селитры в порту Бейрута — CNN
Решение о направлении властям Ливана финансовой помощи в размере €100 тыс. для преодоления последствий мощного взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, приняло правительство Хорватии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба хорватского кабинета министров.
Читайте также: Хорватия выделит Ливану €100 тыс. для ликвидации последствий взрыва
Срочную гуманитарную помощь в связи с мощным взрывом в Бейруте, который произошел в городском порту 4 августа, направили по указанию короля Марокко Мухаммеда VI власти данной страны. Об этом 7 августа сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.
Подробности в материале: Власти Марокко направили Ливану срочную гуманитарную помощь
Гражданин Индонезии, получивший ранения в результате взрыва в порту Бейрута, находится в стабильном состоянии, сообщает Antara.
Читайте также: Стало известно о состоянии здоровья раненного в Ливане гражданина Индонезии
Известный голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой — британским адвокатом ливанского происхождения Амаль Клуни, направят сумму в размере $100 тыс. ливанским благотворительным организациям после взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута. Об этом 7 августа сообщается в заявлении семейной пары, обнародованном журналом Variety.
Об этом: Джордж Клуни пожертвует $100 тыс. благотворительным организациям Ливана
В Одесской области Украины в порту «Южный» хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, но со всеми предосторожностями, заявили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Об этом: В украинском порту «Южный» хранится почти 10 тыс. тонн селитры — АМПУ
Количество погибших в результате двойного мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 154 человек. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News Arabia.
Подробности в материале: Число погибших в результате взрыва в Бейруте выросло до 154
Президент Ливана Мишель Наим Аун не исключил причастность внешних сил к взрыву в порту Бейрута. Об этом ливанский лидер сообщил в эфире телеканала MTV.
Читайте подробнее: Президент Ливана не исключил причастность внешних сил к взрыву в Бейруте
Международная конференция, посвященная вопросам оказания помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута, будет проведена 9 августа с помощью видеосвязи. Об этом 7 августа рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Читайте подробнее: Международная видеоконференция по Ливану пройдет 9 августа
Страны Евросоюза выделили Ливану 33 млн евро в качестве экстренной помощи для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом 7 августа на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Читайте также: Евросоюз выделил Ливану более €30 млн для ликвидации последствий взрыва
СМИ сообщают о том, что число задержанных по делу о взрыве в Бейруте возросло до 19.
В результате взрыва в порту Бейрута повреждения получили как минимум 120 школ, сообщила 7 августа на брифинге в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.
Читайте также: В ООН назвали число школ, получивших повреждения при взрыве в Бейруте
Варианты дальнейшей помощи народу Ливана предложил рассмотреть президент РФ Владимир Путин на совещании СБ России 7 августа: «Подумаем о том, что можно сделать ещё для того, чтобы помочь людям в Ливане».
Читайте подробнее: Путин поручил рассмотреть варианты дальнейшей помощи Ливану
Правительство Ливана опровергло сообщения об отказе от международной помощи в борьбе с последствиями взрыва в Бейруте.
Любая помощь будет принята от стран-друзей Ливаном, столица которого пострадала при взрыве 4 августа. С таким заявлением выступило ливанское правительство, отметив, что «некоторые партии пытаются навредить Ливану, распространяя слухи о том, что мы отказываемся от помощи ряда стран».
Подробности в материале: Власти Ливана заявили, что рады любой помощи от дружественных стран
Число задержанных ливанскими властями по делу о взрыве в Бейруте достигло 19, передаёт 7 августа LBCI.
Подробности в материале: В Бейруте задержали новых фигурантов дела о взрыве
Четыре больницы пострадали при взрыве на складе порта в Бейруте. Такое заявление сделал Шараф Абу Шараф, возглавляющий профсоюз врачей Ливана.
Читайте также: Названо число повреждённых больниц при взрыве в Бейруте
Читайте подробнее: Ливан не потерял стратегический запас зерна. Его не было — министр
Граждане России не значатся в списке погибших при взрыве, опубликованном 7 августа министерством здравоохранения Ливана.
Читайте подробнее: Российских граждан нет среди 152 погибших при взрыве в Бейруте
В Бейрут направится команда экспертов Интерпола, работающих в сфере идентификации жертв катастроф.
«Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другой акт», — заявил президент Ливана Мишель Аун.
Читайте также: Президент Ливана заявил о возможном «внешнем вмешательстве» в Бейруте
«Мы были бы готовы рассмотреть такой запрос, если бы его получили. Однако ничего подобного не поступало», — заявил журналистам представитель ООН Фархан Хак.
Читайте подробнее: Запрос Макрона по взрыву в Бейруте не дошел до ООН
Финансовую помощь в размере $6 млн предоставила ООН ливанским властям для восстановления Бейрута после взрыва порту, сообщается на сайте управлении организации по координации гуманитарных вопросов (OCHA).
Об этом: ООН объявила о выделении Ливану еще $6 млн из-за взрыва в Бейруте
Гуманитарный груз весом около восьми тонн, в составе которого будут медицинские материалы и лекарства, направит Румыния в Ливан в связи со взрывом в Бейруте, 7 августа сообщается на сайте румынского министерства обороны.
Читайте подробнее: Румыния решила направить помощь в Ливан в виде лекарств и медсредств
Спустя три дня после взрыва в порту Бейрута в Ливане за сутки было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 279 новых пациентов, 7 августа передает телеканал Al Arabiya.
Об этом: В Ливане выявили рекордно высокое число новых заражений SARS-CoV-2 за сутки
9 августа будет проведено онлайн-совещание с участием президентов США, Франции, Ливана, а также других стран, посвященное последствиям взрыва в порту Бейрут. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.
Читайте также: Трамп сообщил о совещании США, Франции и Ливана по ситуации в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в ливанской столице Бейруте принял за прошедшие два дня 92 пациентов, включая 12 детей, сообщил глава отдела медслужбы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов журналистам.
Подробности в материале: Российские спасатели приняли в госпитале в Бейруте 92 человек
Один из самых богатых людей планеты, мексиканский миллиардер ливанского происхождения Карлос Слим, решил помочь в восстановлении порта Бейрута, пострадавшего при взрыве 4 августа. Об этом заявил глава Ливанского центра в МексикеАмин Сайден Карам в интервью радиостанции Noticias MVS.
Об этом: Миллиардер из Мексики собрался помочь Ливану восстановить порт Бейрута
Судно Rhosus, на котором в порт Бейрута в 2014 году попал смертоносный груз аммиачной селитры, в начале 2018 года затонуло примерно в полукилометре от места её складирования. Об этом 7 августа сообщает газета The New York Times.
Об этом: Доставившее в Бейрут аммиачную селитру судно затонуло в 2018 году — NYT
7 августа глава администрации президента Ирана отметил оказание иранской стороной комплексной всеобъемлющей поддержки правительству и народу Ливана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Иранский чиновник: страна поддерживает ливанский народ и правительство
7 августа посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с послом Ливана в России Шоги Бунасром рассмотрел последние события, связанные с взрывом в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Посол Ирана обсудил взрыв в Бейруте с ливанским коллегой в России
7 августа министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан высоко оценил работу и меры иранского общества Красного Полумесяца (IRCS), принятые в результате недавно произошедшего мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Ливанский министр приветствует гуманитарную помощь Ирана его стране
В Бейруте более 60 человек числятся пропавшими без вести после мощнейшего взрыва аммиачной селитры в порту.
Об этом: Более 60 человек в Бейруте числятся пропавшими без вести после взрыва
Свою версию того, почему в порту Бейрута 4 августа произошел взрыв аммиачной селитры, рассказал экс-капитан судна Rhosus, с которого данное вещество было конфисковано в столице Ливана осенью 2014 года, Борис Прокошев. Его слова 8 августа приводит РБК.
Подробности в материале: Капитан судна, доставившего селитру в Бейрут, рассказал, как ее хранили
Турецкие власти готовы отстроить порт столицы Ливана, который был разрушен 4 августа в результате мощного двойного взрыва. Об этом 8 августа заявил на пресс-конференции в Бейруте вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu Ajansı.
Читайте также: В Турции сообщили о готовности отстроить разрушенный взрывом порт Бейрута
Украинское правительство поддержало проект указа президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в Бейруте. Об этом 8 августа на своем telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте подробнее: Украина предоставит Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом в Бейруте
Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 158 человек. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает телеканал OTV со ссылкой на данные минздрава.
Об этом: Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158
Ливан в ближайшее время получит €1,5 млн от Германии в качестве немедленной гуманитарной помощи. Об этом сообщила 8 августа пресс-служба МИД Германии в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Германия выделила €1,5 млн Ливану в качестве гуманитарной помощи
В столице Ливана Бейруте в результате стрельбы во время демонстрации погиб сотрудник сил безопасности. Об этом 8 августа передает телеканал Al-Hadath.
Подробности в материале: В Бейруте во время стрельбы погиб сотрудник сил безопасности
В столице Ливана Бейруте протестующие штурмуют министерство экономики страны, а также ворвались в здание министерства иностранных дел. Об этом 8 августа передает телеканал MTV.
Читайте подробнее: В столице Ливана протестующие ворвались в здания двух министерств
Ситуация в районе расположения российского посольства в Бейруте сохраняется спокойная, сообщил 8 августа советник диппредставительства РФ Вячеслав Максудов.
Подробности в материале: В посольстве РФ в Ливане рассказали о ситуации в Бейруте
Протестующие в столице Ливана Бейруте ворвались в здание министерства энергетики страны.
Читайте также: В Бейруте протестующие ворвались в четвертое министерство
Общее число пострадавших в результате акций протеста в Бейруте достигло 490 человек. На улицах города остаются сотни протестующих.
Подробности в материале: В ходе акции протеста в Бейруте пострадали почти 500 человек
Международная конференция доноров по оказанию поддержки Ливану состоится в онлайн-формате 9 августа. Инициатором проведения форума стал президент Франции Эммануэль Макрон, в нём примут участие представители международных финансовых структур, ООН и правительств ряда стран.
Подробности в материале: Во Франции согласована дата международной конференции в поддержку Ливана
Армия Ливана взяла под контроль центр Бейрута, обстановка в городе нормализовывается. Столкновений между военными и протестующими в настоящее время не наблюдается.
Читайте также: Силовики вытеснили протестующих из зданий ещё двух министерств в Бейруте
Общее число пострадавших в результате беспорядков в центре Бейрута достигло 728 человек. Задержаны силовиками 19 активистов.
Читайте также: Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте превысило 700 человек
О гибели 32-летнего гражданина Украины Уильяма Азара в результате произошедшего 4 августа взрыва в порту Бейрута, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: В результате взрыва в порту Бейрута погиб гражданин Украины — посол
Работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России. Об этом 9 августа рассказали в оперативном штабе российского ведомства.
Читайте также: МЧС РФ в Бейруте перестало вести поиски выживших под завалами
В ходе столкновений с протестующими в Бейруте, которые произошли накануне, 8 августа, пострадали свыше 100 военнослужащих Ливана. Об этом 9 августа сообщает ливанская армия на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Свыше 100 ливанских военных пострадали при стычках с протестующими
Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад после взрыва в порту Бейрута подала в отставку. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ее заявление.
Читайте также: Министр информации Ливана объявила об отставке
Президент Франции Эммануэль Макрон открыл видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану.
Об этом: Президент Франции открыл конференцию доноров для координации помощи Ливану
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание правительства. Об этом 9 августа сообщает Al Arabiya.
Об этом: Премьер-министр Ливана созвал экстренное совещание правительства
Власти США готовы оказать помощь руководству Ливана в расследовании причин взрыва в порту Бейрута. Об этом 9 августа сообщил на странице в соцсети Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, цитируя заявление президента США Дональда Трампа в ходе видеоконференции доноров для помощи Ливану.
Читайте также: Взрыв в Бейруте: Трамп призвал Ливан провести прозрачное расследование
Президент США прокомментировал результаты международной онлайн-конференции доноров, организованной Францией для оказания помощи Ливану.
Об этом: Трамп заявил об отправке дополнительной гуманитарной помощи в Ливан
Корреспондент и оператор российского телеканала RT пострадали при применении слезоточивого газа в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщает RT.
Читайте также: Российские журналисты пострадали от слезоточивого газа в Бейруте
Сотрудники российского МЧС в ходе работ по разбору завалов в Бейруте, в порту которого 4 августа произошел мощный двойной взрыв, извлекли тела восьми погибших. Об этом 10 августа сообщает пресс-службе ведомства.
Читайте также: Спасатели МЧС России достали из-под завалов в Бейруте тела восьми погибших
В Бейруте в ходе работ в пострадавшей от взрыва зоне российские спасатели совместно с кинологическими службами обследовали 3100 кв. метров территории, включая 6800 кв. метров — с помощью беспилотников.
Занимающаяся работами по ликвидации последствий взрыва городского порта в Бейруте группировка МЧС РФ планирует находиться в столице Ливана до субботы, 15 августа. Об этом 10 августа рассказал журналистам глава оперативной группы российского ведомства в Ливане Сергей Воронцов.
Подробности в материале: Представители МЧС РФ намерены работать в Бейруте до 15 августа
Руководитель оперативной группировки МЧС России в Ливане Сергей Воронцов сообщил о том, что 15 августа будет проведено заседание оперативного штаба по проведению аварийно-спасательных работ в Бейруте.
Сотрудники российского МЧС продолжают работу по разбору завалов в Бейруте. Задействовано 126 человек и девять единиц техники.
Министр финансов Ливана Гази Вазни принял решение о подаче прошения об отставке. Об этом 10 августа сообщает телеканал Al Mayadeen.
Читайте также: Глава минфина Ливана подал в отставку
Материалы дела о взрыве в порту Бейрута (произошёл 4 августа 2020 г.) отправлены в Судебный совет Ливана на рассмотрение. Решение передать материалы в суд приняли министры страны на сегодняшнем заседании.
Читайте подробнее: Судебный совет Ливана получил материалы дела о взрыве в Бейруте
Ещё пять мёртвых тел извлечены из-под завалов в Бейруте. Тела найдены ливанскими военными, ведущими поисковую операцию после взрыва. Власти пока не объявили об увеличении числа погибших.
Читайте подробнее: В Бейруте нашли ещё пять жертв взрыва в порту
Министр здравоохранения Ливана заявил об отставке правительства на фоне акций протеста в стране.
К оказанию «мощной международной поддержки» жителям Ливана, оказавшимся в беде из-за взрыва в Бейруте, призвал генсек ООН Антониу Гутерреш в беседе с журналистами.
Читайте подробнее: ООН призвала страны помочь жителям Ливана
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, в ближайшие часы об этом должен объявить премьер-министр Хасан Диаб, 10 августа сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Правительство Ливана уходит в отставку
Антиправительственные протесты возобновились в центре ливанской столицы 10 августа. Участники беспорядков закидали полицейских камнями.
Хлеб в Ливане может закончиться в течение двух с половиной недель, если порт Бейрута не возобновит работу, сообщил 10 августа журналистам Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Подробности в материале: Ливан может остаться без хлеба уже в августе — Продпрограмма ООН
Правительство Ливана официально объявило о своей отставке.
Отставка кабинета министров связана с кризисом и беспорядками после трагедии 4 августа в порту Бейрута — взрыва, который уничтожил порт, разрушил дома и поставил страну на грань экономического коллапса.
Читайте также: Премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства
Президент Ливана принял отставку правительства страны.
О том, что ливанский президент Мишель Аун принял отставку правительства, возглавляемого премьер-министром Хасаном Диабом, сообщили 10 августа в пресс-службе главы государства.
Об этом: Президент Ливана принял отставку правительства Хасана Диаба
В настоящий момент в Бейруте, значительная часть котрого разрушена взрывом на складах порта 4 августа, продолжаются массовые беспорядки и столкновения с армией.
«Совершенно необходимо, чтобы надежды людей в отношении реформ и управления были услышаны», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Сумма в 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) будет дополнительно предоставлена Канадой в качестве финансовой помощи Ливану из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Читайте также: Канада выделит еще почти $19 млн в качестве помощи Ливану
Французские эксперты, работающие над ликвидацией последствий взрыва в Бейруте, обнаружили в его порту 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, передаёт Associated Press.
10 августа официальный представитель МИД Ирана заявил о недопустимости использования «некоторыми лицами, группами и иностранными государствами» взрыва в Бейруте в качестве предлога для достижения своих политических целей. «Через иностранные провокации некоторые лица в Ливане преследуют политические цели», — заявил Аббас Мусави журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы.
Об этом: Иран: Взрыв в Бейруте не должен использоваться в политических целях
9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил посольство Ливана в Тегеране, чтобы подписать мемориальную книгу в честь жертв разрушительного взрыва в ливанской столице. Ранее Зариф опубликовал послание с соболезнованиями в своем твиттере на арабском языке, в котором он заявил: «Наши мысли и молитвы в настоящий момент находятся вместе с великим и стойким народом Ливана. Как всегда, Иран готов предоставить любую помощь, которая может оказаться необходимой».
Об этом: Глава МИД ИРИ подписал памятную книгу в посольстве Ливана в Тегеране
8 августа заместитель главы иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) по вопросам здравоохранения, лечения и реабилитации заявил, что полевой госпиталь IRCS готов оказать услуги ливанцам, пострадавшим в результате недавнего взрыва в Бейруте.
Подробнее: IRCS: иранский полевой госпиталь готов оказать медуслуги ливанскому народу
Ливан получит 50 тыс. тонн пшеничной муки от Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили 11 августа в управлении всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Читайте подробнее: ООН передаст в Бейрут 50 тыс. тонн пшеничной муки
Предварительный ущерб от мощного двойного взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута, оценивается страховыми компаниями в $3 млрд, что сравнимо с ущербом от взрыва в порту Тяньцзинь в августе 2015 года. Об этом 11 августа сообщает Splash.
Читайте также: Предварительный ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается в $3 млрд
Ещё в прошлом месяце президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб получили от ливанских спецслужб информацию о наличии в порту Бейрута взрывоопасных грузов — Reuters.
Число людей, погибших при взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута (4 августа 2020 г.) достигло 171, 30 человек числятся пропавшими без вести.
Читайте также: Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 171
Напомним, ранее в результате взрыва в Бейруте сообщалось о не менее 164 погибших.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах сообщило о том, что президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб, объявивший 10 августа об отставке правительства, получили информацию от служб безопасности о наличии в порту Бейрута взрывоопасных грузов еще в июле, за две недели до трагедии.
Главное управление государственной безопасности Ливана информировало администрацию морского порта, где 4 августа произошел взрыв, о «недостатках в области безопасности» при хранении взрывоопасных грузов еще в апреле 2019 года. Об этом сообщил 11 августа телеканал Al-Mayadeen.
Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрут в $3 млрд — примерно столько же, сколько от взрывов в порту Тяньцзинь в августе 2015 года, сообщает Splash.
Новая акция протеста проходит в Бейруте, где 4 августа произошёл разрушивший порт взрыв. Участники акции потребовали распустить парламент и отправить ливанского президента Мишеля Ауна в отставку.
Читайте также: В столице Ливана вспыхнули новые протесты
Хасан Диаб пришел к власти после отставки премьер-министра Саада Харири и многих месяцев экономического кризиса в Ливане. Правительство Диаба не смогло адекватно ответить ни на кризис, ни на трагедию 4 августа, которая стала причиной новых массовых беспорядков в Ливане.
Читайте подробнее: В Ливане «коррупция больше государства» — Хасан Диаб
Спецкомиссия изучит последствия взрыва в Бейруте для людей и окружающей среды. Она рекомендовала жителям Бейрута носить медицинские маски, а также не приближаться к месту катастрофы тем, кто страдает от респираторных и аллергических заболеваний.
Влияние взрыва, который произошёл 4 августа в порту Бейрута, на здоровье людей будет изучать специальная комиссия при ливанском правительстве. Ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан заявил, что уже прошло первое заседание спецкомиссии.
Об этом: В Ливане создали комиссию по влиянию взрыва в порту на людей и атмосферу
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) располагает сведениями о гибели по меньшей мере трех детей во время взрыва в Бейруте, еще не менее 31 ребенка нуждаются в госпитализации. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель фонда Марикси Меркадо, подчеркнув, что эти данные — не окончательные.
Ранее глава иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Карим Хеммати заявил, что общество отправило в Ливан 95 тонн грузов помощи после смертельного взрыва, прогремевшего в Бейруте.
Читайте также: Иран направит в Ливан 60 тонн медицинской помощи
Как заявил глава IRCS Карим Хеммати, Иран также направил в Бейрут квалифицированных и опытных добровольцев.
Более 500 пациентов приняли за время своей работы в Бейруте, где 4 августа в городском порту произошел мощный двойной взрыв, медицинские работники аэромобильного госпиталя МЧС России. Об этом 12 августа рассказал журналистам глава оперативной группы российского ведомства в Ливане Сергей Воронцов.
Подробности в материале: Госпиталь МЧС РФ в Бейруте принял свыше 500 пациентов
По словам Сергея Воронцова, лаборатория Роспотребнадзора за время работы в Бейруте провела свыше 490 тестов на коронавирус. Психологи МЧС провели работу с 52 людьми, включая 13 детей.
Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди сфотографировал из космоса пострадавший от сильного взрыва Бейрут.
По словам астронавта, он думает о Бейруте.
«Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС», — написал Кэссиди в Twitter.
Напомним, мощный взрыв произошёл в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Предварительный ущерб страховые компании оценивают в $3 млрд.
По инициативе французской стороны 12 августа состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Там отметили, что в ходе разговора лидеры двух стран подробно рассмотрели обстановку в Ливане «с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа».
Макрон рассказал Путину о своём недавнем визите в Ливан, а также об итогах организованной Францией 9 августа видеоконференции по мобилизации международной помощи этой стране. Не остался без внимания и острый внутриполитический кризис в Ливане.
«В ходе обмена мнениями о развитии внутриполитической ситуации в Ливане с российской стороны подтверждена позиция в поддержку национального единства и суверенитета республики. Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», — заявили в Кремле по итогам диалога двух лидеров.
О работе, проделанной группировкой МЧС РФ в Бейруте, доложено российскому президенту Владимиру Путину, сообщили 12 августа в пресс-службе Кремля. Работа группировки МЧС РФ в Ливане закончена.
Читайте подробнее: Путину доложили об окончании работ группировки МЧС РФ в Ливане
С просьбой подключить Россию к механизму помощи Ливану обратился к российскому президенту Владимиру Путину его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщили 12 августа в пресс-службе Елисейского дворца.
Читайте также: Макрон сказал Путину, что механизм помощи Ливану нуждается в участии России
Намерение оказывать помощь народу Ливана выразили министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонных переговоров 12 августа.
Читайте подробнее: Москва и Эр-Рияд договорились помогать ливанскому народу
«Мы обеспокоены возвращением COVID-19 в Ливан», — отметила директор Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже в ходе онлайн-брифинга.
Читайте подробнее: ВОЗ опасается всплеска COVID-19 после взрыва в Бейруте
Глава регионального офиса ВОЗ Рана Хадже заявила в ходе онлайн-брифинга, что организация «озабочена состоянием здоровья и благополучием людей, которые были ранены, потеряли близких или стали бездомными».
«Невозможно, чтобы все продолжалось по-прежнему. Международное сообщество готово инвестировать, но… важно иметь правительство, которое борется с коррупцией», — заявил глава МИД Германии Хейко Маас.
Об этом: МИД Германии призвал срочно назначить правительство в Ливане
По меньшей мере 3972 здания Бейрута были разрушены частично или полностью в результате мощного взрыва 4 августа в городском порту, сообщается на сайте управления внутренней безопасности страны.
Кроме того, при инциденте были повреждены 4214 автомобилей.
Читайте подробнее: В Ливане объявили, что взрыв Бейруте разрушил почти 4 тысячи зданий
Арабская пресса сообщает, что ряд бывших и действующих министров Ливана будут допрошены в рамках расследования дела о взрыве в Бейруте.
Мощный двойной взрыв, который произошел в порту Бейрута 4 августа, нанёс ущерб, согласно предварительным оценкам, оцениваемый более чем в $15 млрд. Об этом 13 августа сообщил президент страны Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI, предает пресс-служба ливанского лидера.
Читайте также: Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в $15 млрд
В Бейруте в результате взрыва погиб один гражданин Украины, заявил глава МИД страны.
Подробности в материале: Пострадали 50 граждан Украины — МИД страны о взрыве в Бейруте
Противоэпидемическая спецбригада Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) протестировала в Ливане на коронавирус более 900 человек.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор протестировал на коронавирус в Ливане более 900 человек
Представители МЧС России и их коллеги из Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте. Об этом сообщили в оперативном штабе российской группировки спасателей.
Читайте также: МЧС РФ подписало акт о завершении работы в Бейруте
Россия рассматривает текущие политические события в Ливане исключительно как внутреннее дело страны и призывает к достижению национального консенсуса без внешнего вмешательства. Об этом заявила на брифинге 13 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку правительства республики.
«Традиционно выступаем в поддержку его (Ливана) суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — сказала Мария Захарова.
Сплочённость всех политических сил Ливана поможет выходу из кризиса, усугублённого трагическими событиями 4 августа, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Москва призвала политиков Ливана объединиться ради выхода из кризиса
ФБР присоединится к ливанским и международным следователям в расследовании массового взрыва в Бейруте, который произошёл 4 августа 2020 г., сообщил заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. По его данным, Ливан сам попросил подключить ФБР к расследованию трагедии.
Подробности в материале: В Госдепе заявили, что Ливан пригласил ФБР расследовать взрыв в Бейруте
Правительство Эстонии выделит €100 тыс. для помощи пострадавшим от взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 13 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл должен убедить ливанские власти в «необходимости проведения фундаментальных экономической, финансовой и управленческой реформ» и «искоренения тотальной коррупции».
Подробности в материале: Помпео направил своего заместителя в Ливан
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, правительство по предложению МИД приняло решение направить €50 тыс. Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на оказание помощи пострадавшим во взрыве в порту Бейрута 4 августа. Еще €50 тыс. правительство выделит Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки детей, которые также пострадали в результате трагедии.
Главное управление гражданской авиации министерства транспорта и общественных работ Ливанской Республики подготовило циркуляр, касающийся порядка действий для пассажиров, прибывающих на территорию Ливана с 31 июля 2020 года, сообщает Росавиация 13 августа.
Медики МЧС России оказали помощь почти 600 пострадавшим на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте. Спасатели обследовали на месте взрыва 5550 кв. м территории.
«В аэромобильном госпитале помощь оказана в 575 случаях, в том числе 70 детям. Госпитализированных нет. Мобильная бактериологическая лаборатория провела 1 тыс. тестов на коронавирус. Психологическая помощь оказана в 62 случаях, включая 13 детей», — сообщили ТАСС в оперштабе.
Президент Ирана Хасан Рухани и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели сложившуюся ситуацию в Ливане.
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Жертвами мощного двойного взрыва, который 4 август прогремел в порту Бейрута, стали как минимум 178 человек. Об этом 14 августа сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ООН в столице Ливана.
Подробности в материале: Количество жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 178
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян наградил ведомственными медалями сотрудников мобильной лаборатории Роспотребнадзора, оказывавшей помощь жителям Бейрута, пострадавшим от последствий взрыва в порту столицы Ливана — ТАСС.
Российские спасатели возвращаются из Ливана — Ил-76, принадлежащий МЧС, везёт их в Саратов.
Если Израиль окажется причастным ко взрыву в порту ливанской столицы (4 августа 2020 г.), ему придётся за это ответить, заявил 14 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла: «Если будет установлено, что за этой диверсией стоит Израиль, то он заплатит за это».
Подробности в материале: «Хезболла» рассматривает версию причастности Израиля ко взрыву в Бейруте
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Ливан и провел переговоры с официальными лицами по ситуации после взрыва в порту Бейрута. Зариф встретился с и.о. премьер-министра Ливана Хасаном Диабом и спикером парламента Ливана Набихом Берри.
Читайте подробнее: Глава МИД Ирана провел переговоры в Бейруте
При взрыве в Бейруте погибли два гражданина Канады, говорится в распространённом 14 августа заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.
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Решение об утилизации опасных веществ, хранящихся на территории морских портов, приняли власти Египта. Решение об очистке портов страны принято после взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана.
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