Екатеринбург, 4 августа, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция пресекла уличный сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра. Также полицейские пришли на точки сбора в Нижнем Тагиле и Белоярском, написал в соцсетях депутат гордумы столицы Среднего Урала Андрей Пирожков.

Пресс-служба ГУ МВД России

Некоторые участники акции, в том числе и Пирожков, были доставлены в полицию. Им предстоит отвечать за нарушение установленного порядка пикетирования. За защитой своих прав они собираются обращаться к свердловскому обмудсмену Татьяне Мерзляковой и готовы обжаловать протоколы.

В полиции со своей стороны заявляют о законности действий сотрудников. Глава пресс-службы областного главка УМВД Валерий Горелых заявил журналистам, что об уличном сборе подписей организаторы не уведомили соответствующие органы, хотя должны были это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, народная инициатива о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга в конце июля была официально опубликована. Теперь в её поддержку необходимо собрать 10 тысяч подписей.