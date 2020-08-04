Аргентина достигла соглашения о реструктуризации долга
Буэнос-Айрес, 4 августа, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Правительство Аргентины сообщило о договоренности с тремя группами кредиторов о реструктуризации суверенного долга в $65 млрд, 4 августа сообщает агентство Reuters.
Rodrigo Paredes
Буэнос-Айрес
Министерство экономики Аргентины заявило, что «достигло соглашения, которое… предоставит Аргентине значительное облегчение бремени задолженности».
«Мы урегулировали ситуацию с огромным долгом во время величайшего за всю историю экономического кризиса и в условиях пандемии», — заявил президент Альберто Фернандес в Twitter.
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