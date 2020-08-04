Ярославль, 4 августа, 2020, 20:12 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля назвали причину болезни воспитанников детского сада № 21. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городской департамент образования.

Yarregion.ru Детский сад

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 21 июля родители сообщили о симптомах отравления у семи детей, трое обратились к медикам. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, в детском саду были взяты образцы продуктов питания и питьевой воды, исследованы специальные смывы.

Как сообщили в мэрии Ярославля, специалисты сделали вывод о том, что причиной недомогания воспитанников детского сада № 21 стала острая кишечная инфекция норовирусной этиологии.

«По фактам заболевания воспитанников и сотрудников муниципального детского образовательного учреждения № 21 острой кишечной инфекцией департаментом образования проводится проверка. По её результатам будут приняты управленческие решения», — отметила директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора, норовирусная инфекция передается через употребление в пищу немытых фруктов или овощей, прием жидкости, содержащей вирус, или контактно-бытовым путем через немытые руки, посуду или предметы обихода.