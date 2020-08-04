Пекин, 4 августа, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В условиях продолжения ограничения, связанных с периодическими вспышками заболеваемости коронавирусом, в Китае в режиме онлайн начинается очередной сезон исполнительских искусств, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на публикацию в газете «Чжунго вэньхуабао» («Китайская культура»).

Tomás J. Sepúlveda Сцена из оперы «Прощай, моя наложница» молодёжной труппы пекинской оперы

Среди главных творческих коллективов в онлайн выступлениях находится труппа пекинской оперы. На базе Государственного театра пекинской оперы сформированы 16 групп которые готовятся к выступлениям в ходе серии онлайн-мероприятий, которые планируется провести по всей стране в период с 8 августа по 4 сентября. Зрители на бесплатной основе смогу посмотреть 26 лучших спектаклей.

Особо подчеркивается, что онлайн-кампания посвящена подвигу медицинских работников, а также сотрудникам микрорайонов и муниципалитетов за их вклад в борьбу с эпидемией и поддержание в обществе высокого морально-политического духа.