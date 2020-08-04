Гонконг, Китай, 4 августа, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Официальная миссия КНР в Европейском союзе (ЕС) выступила с заявлением, в котором предостерегает иностранные государства от вмешательства во внутренние дела Китая в связи с переносом выборов в Законодательное собрание (парламент) Специального автономного района Сянган (Гонконг), сообщает 4 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Гонконге

В условиях, когда весь регион, в котором находится Гонконг, охвачен эпидемией коронавируса, перенос выборов, представляющий собой исключительную прерогативу местных властей, является законным и логичным шагом, направленным на поддержание и укрепление эпидемиологической безопасности и социально-политической стабильности. По словам представителя миссии КНР, никто из внешних сил, будь то правительства других стран, НПО или частные лица, не вправе вмешиваться в этот вопрос.

Представитель КНР подчеркнул, что выборы в ходе пандемии неоднократно переносились и в других странах, и международное сообщество относилось к этому с неизменным пониманием и поддержкой.