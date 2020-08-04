Калуга, 4 августа, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Сегодня, 4 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского главы Дмитрий Денисов оценили качество ремонта улицы Луначарского. В инспекции также приняли участие депутат Городской думы Карп Диденко и руководители подразделений Городской управы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги качество ремонта улицы Луначарского

Ремонт улицы Луначарского проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Полностью завершены работы по укладке асфальтового покрытия, на завершающей стадии — укладка тротуарной плитки и установка бордюров. Завершить ремонт подрядчик планирует к 15 августа.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги качество ремонта улицы Луначарского

«Работы выполнены качественно, значительно лучше, чем в прошлом году, — отметил Александр Иванов. — Был высказан ряд замечаний, все они будут учтены, недочёты исправлены. Подрядчику предстоит ещё обустроить газоны, установить леерное ограждение и нанести разметку. Также будут завершены работы по ремонту съездов, в том числе в районе дома № 13 по улице Луначарского, от жителей которого поступали соответствующие обращения. Депутатский корпус будет держать на контроле ремонт дорог и дворовых территорий».