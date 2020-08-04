Мещовск, Калужская область, 4 августа, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша 4 августа дал старт началу производства первой партии асфальта на заводе компании «Руслан 1» на железнодорожной станции Кудринская Мещовского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша дал старт началу производства асфальта на заводе компании «Руслан 1»

Завод принадлежит к пятому поколению асфальтовых мобильных заводов известной западной фирмы. Предприятие контейнерного типа выпускает 240 тонн асфальта в час. Сегодня на станции Кудринская расположен ещё один завод компании по производству асфальтобетона. Он позволяет использовать вторичный асфальт для производства асфальта нижних слоев. Специальная система дает возможность применять различные добавки для улучшения качества асфальтобетона. Оба завода производят асфальт, рекомендованный к работе Федеральным дорожным агентством. Материалы, которые используются для производства асфальта, — отечественные.

Компания перечисляет в бюджет Мещовского района около 60 млн рублей налогов. Создано 50 рабочих мест, все сотрудники — жители района. В планах предприятия использовать асфальт при строительстве северного обхода Калуги, а также ремонте улично-дорожной сети областного центра.