Вашингтон, 4 августа, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Разработка и развертывание ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, сообщили 4 августа в Пентагоне со ссылкой на доклад Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В Госдепе заявляют, что ядерная крылатая ракета с ядерным оружием усилит сдерживание, поскольку это сорвёт планы России, которая, по их мнению, надеется получить преимущество, применяя ядерное оружие малой мощности.

Теперь Пентагон планирует «преодолеть пробел в эскалационной лестнице и усилить сдерживание против использования ядерных материалов малой мощности».

Американские военные планируют гипотетическое применение новых крылатых ракет морского базирования с ядерным оружием против ядерных конкурентов.

Отмечается, что Россия и Китай вкладывают значительные суммы в усовершенствование и расширение своих ядерных сил без чётких указаний на то, на какой стадии это расширение остановится.

Согласно заявлению американцев, «российский «авантюризм» является самой насущной проблемой». В этой связи говорится об «оккупации» «двух провинций Грузии» и Крыма, а также о «спонсировании войны в восточной части Украины».

Также России ставится в вину поддержка военных сил сирийского президента Башара Асада и «затягивание гражданской войны в стране».

«Россия также направила войска в Ливию, и связанные с Кремлём подрядчики захватили два своих крупнейших нефтяных объекта. Наконец, Россия сделала всё возможное, чтобы разделить Организацию североатлантического договора, стремясь найти больше возможностей для запугивания прифронтовых государств Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Болгарии и Румынии», — говорится в сообщении.

Добавим, что американская сторона заявляет, что «ядерный потенциал является центральным в российском подходе к региональному конфликту, который предусматривает раннее ограниченное использование нестратегического ядерного оружия для прекращения войны на выгодных для России условиях». «В будущем, возможно, Китай примет аналогичную доктрину. Разработка и развёртывание крылатых ядерных ракет морского базирования являются сигналом лидерам ядерных конкурентов, что Соединённые Штаты обладают способностью и волей к оперативной поддержке, эффективными ядерными возможностями для сдерживания региональной агрессии», — говорится в сообщении Пентагона.

В этой связи возможности крылатых ядерных ракет морского базирования могут помочь, как отмечается, снять обеспокоенность региональных союзников США, находящихся под защитой американского ядерного зонтика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 августа, исполнился год с момента выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве называют этот шаг США большой ошибкой.