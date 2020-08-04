Бишкек, 4 августа, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Мэрия Бишкека решила ввести некоторые послабления, начиная с 3 августа. Теперь автобусы, троллейбусы и маршрутки в киргизской столице будут работать с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00 по местному времени. При этом трехчасовой перерыв обязательно должен использоваться для проведения дезинфекции.

Ken Flottman Бишкек

В выходные дни городской пассажирский транспорт по-прежнему выходить на маршрут не будет.

Торговым центрам и супермаркетам площадью свыше 100 квадратных метров теперь разрешается работать ежедневно с 07:00 до 00:00.

Кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей с 07:00 до 22:00, а готовить еду на вынос и заниматься доставкой еды — без ограничения времени.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 412 случаев заражения коронавирусом

Ранее власти столицы Киргизии были вынуждены ограничить время работы общественного транспорта, организаций торговли и общественного питания из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.