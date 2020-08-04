Ярославским медикам продолжат доплачивать за лечение больных коронавирусом
Ярославль, 4 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Медики Ярославской области продолжат получать региональные стимулирующие надбавки за лечение больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные выплаты медицинским работникам начислили за апрель и май. Теперь принято решение заплатить и за первый месяц лета.
«Направили дополнительные 80 миллионов рублей из регионального бюджета для стимулирующих выплат медработникам за июнь. Несмотря на то, что ситуация в области стабилизировалась, наши медики спасают людей каждый день. Хотим их поддержать. Всего с начала пандемии мы выделили более 600 миллионов для выплаты надбавок врачам и медицинскому персоналу. Из них около 200 миллионов направлено из регионального бюджета», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Региональные выплаты положены за «выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Ранее власти разъясняли, что деньги получат врачи и водители «Скорой», участковые врачи и даже уборщицы и буфетчицы, которые работают в ковидных стационарах.