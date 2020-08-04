Красногорск, 4 августа, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Количество смертей в ДТП на дорогах Подмосковья за первые шесть месяцев 2020 года сократилось на 16,4%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

50.mchs.gov.ru Спасательные службы на месте ДТП в Подмосковье

Отмечается, что число погибших за шесть месяцев составило 300 человек, в том время как за аналогичный период 2019 года погибли 359 человек. В том же время при общем снижении числа погибших количество ДТП на муниципальных дорогах по отношению к 2019 году не изменилось.

В число муниципалитетов с лучшей динамикой снижения смертности вошли Зарайск, Королев, Реутов, Долгопрудный, Серебряные Пруды.