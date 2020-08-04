Чебоксары, 4 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В бюджет Чувашии из федеральной казны поступило 1,3 млрд рублей для компенсации выпадающих доходов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает министерство финансов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Средства из федерального бюджета выделены в качестве дотации на сбалансированность. В рамках очередного транша их получили регионы, где собственные доходы на 1 июля были ниже аналогичного прошлогоднего периода. Размер дотации определён с учётом первоочередных расходов, Чувашии перечислено 1,3 млрд рублей.

По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева 192,2 млн рублей из этой суммы получат «в качестве финансовой помощи» 19 муниципальных образований. Наибольший размер поддержки предусмотрен для Чебоксар (среди городов) и Ядринского районов (среди сельских муниципалитетов). С учётом данного транша общая сумма поддержки местных бюджетов в связи со снижением собственных доходов достигнет 256,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2020 года в республиканский бюджет Чувашии поступило 30 375,9 млн рублей, что на 14,6% больше аналогичного прошлогоднего периода. Собственные доходы снизились на 1,6% и составили 13 616,2 млн рублей. Израсходовано 26 023,1 млн рублей, бюджет с исполнен с профицитом в сумме 4352,8 млн рублей.