Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Защита депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Романа Коваля обжаловала решение суда о его заключении под стражу. Это следует из карточки дела в Приморском районном суде Петербурга. Когда будет рассмотрена апелляция, пока неизвестно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Коваль обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) от бизнесмена Михаила Лихолетова. Депутата отправили в СИЗО на два месяца 31 июля, защита настаивала на домашнем аресте, но следствие полагает, что Коваль пытался скрыться от правоохранителей, когда узнал, что его помощник также задержан.

Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год Роман Коваль вместе с помощником Андреем Гришиным получили совокупно 15 млн рублей, включая стоимость автомобиля Audi Q7.

В обмен Коваль якобы должен был внести «депутатскую поправку» в закон о городском бюджете, чтобы распределить субсидии нескольким медучреждениям. Затем они заключали госконтракты на поставку оборудования с предпринимателем-взяточником. Так называемый «откат» Ковалю составил около 20% от суммы госконтрактов, считают следователи.

Роман Коваль пришел в ЗакС Петербурга в нынешнем созыве из структур МВД, еще некоторое время успел поработать муниципальным депутатом. Членство Коваля в «Единой России» приостановили почти сразу, как стало известно о его задержании. Теперь пропали данные о Ковале и с сайта петербургского отделения партии.