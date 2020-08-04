Вашингтон, 4 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа и конгрессмены договорились продолжить переговоры по новому «плану спасения» экономики, 4 августа сообщает агентство Reuters.

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Министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в середине дня 4 августа встретятся с представителями Республиканской партии, затем — с демократами во главе с Нэнси Пелоси.

«План спасения» в $1 трлн вызвал споры в Конгрессе и сопротивление как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Многие конгрессмены называют предлагаемый пакет помощи недостаточным.

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