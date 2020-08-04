Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро. Однако испанский клуб на данный момент не может себе позволить высокую зарплату бразильца.

Алексей Колчин ИА REGNUM Малком зарабатывает пенальти

В минувшем сезоне Малком принял участие в 12-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился 4-мя забитыми мячами и голевой передачей.