Симферополь, 4 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Тендер на выполнение авиационных работ по «искусственному привлечению осадков» объявлен государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, тендер опубликован 4 августа на сайте госзакупок.

Федор Васильев. В Крыму после дождя. 1871–1873

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым», — указано в объекте закупки. Стоимость тендера заявлена в сумме 25 млн 463 тыс. 920,83 рублей. Заявки на исполнение контракта принимаются до 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района был введён режим чрезвычайной ситуации из-за пересохшей скважины — без воды остались 1,8 тыс. человек.