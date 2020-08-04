Москва, 4 августа, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В мировом рейтинге развития цифровой среды Москва заняла 18-е место. Об этом 4 августа сообщает Telegram-канал комплекса экономической политики столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Международный рейтинг составлен Services Globalization Index. Авторы оценивали внедрение электронных сервисов в повседневную жизнь людей.

Год назад российская столица занимала 23-е место. В топ-3 мировых лидеров 2020 года вошли Бангалор (Индия), Сан-Паулу (Бразилия) и Торонто (Канада).

Примечательно, что в аналогичном рейтинге для стран России второй год подряд занимает седьмое место.