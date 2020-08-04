Сосенский, Калужская область, 4 августа, 2020, 17:46 — ИА Регнум. В Калужской области на территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» 4 августа состоялась церемония закладки камня в строительство производственного комплекса по изготовлению продуктов питания ООО «ФУДИ Сосенский». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития области.

Arrko.ru Закладка камня в строительство комплекса по изготовлению продуктов питания.

Предприятие будет производить блюдо легкого приготовления — макароны с сырными соусами разных вкусов «Mac&Cheese». При изготовлении продукции «Mac&Cheese» на 90% используется российская сырьевая база. Объем инвестиций в проект составит порядка 620 млн рублей. Предполагается трудоустроить от 300 человек. Открытие предприятия запланировано на конец 2021 или начало 2022 года. В мероприятии закладки камня приняли участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ООО «ФУДИ Сосенский» Дмитрий Бутузов.

По мнению главы калужского региона, строительство промышленного комплекса «Фуди» станет импульсом для развития пищевой промышленности Калужской области. «Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап этого проекта был успешен и ввод завода в эксплуатацию состоялся точно по графику. Важно, что компания намерена развивать взаимодействие с местными поставщиками сырья. Мы особенно приветствуем такие проекты и продолжим оказывать всестороннюю поддержку», — подчеркнул Владислав Шапша.