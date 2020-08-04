Москва, 4 августа, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Решение о направлении депутатов Госдумы в качестве наблюдателей за ходом выборов президента Белоруссии было принято Советом Думы в начале июля, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

ИА REGNUM Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») сообщил о том, что пришли приглашения от ЦИК Белоруссии и исполкома СНГ, и идет оформление командировок. Отметим, что командировки подписывает спикер Госдумы.

В состав делегации вошли представители всех четырех фракций Госдумы: Артем Туров («Единая Россия»), Казбек Тайсаев (КПРФ), Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Крючек («Справедливая Россия»).

Согласно решению Совета Думы, депутаты будут наблюдать за ходом голосования 7−10 августа.

Отметим, что принять участие в наблюдении за ходом выборов российские парламентарии могут, в частности, по линии парламента Союзного государства, ПА ОДКБ, МПА СНГ.