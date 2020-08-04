В МИД назвали спектаклем дело о задержанных в Белоруссии гражданах России
Москва, 4 августа, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Белорусские власти и СМИ раздули скандал, задержав группу российских граждан, но Москва отстоит интересы своих соотечественников, сообщила 4 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что белорусский президент Александр Лукашенко, который активно комментирует ситуацию с задержанными, «политик многоопытный, выборы проводит не первый раз».
При этом он заявляет, что отношения народов России и Белоруссии «не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам», добавила российский дипломат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в рамках подготовки к президентским выборам зачитал послание народу и парламенту, в котором заявил:
Читайте также: Лукашенко реагирует на информацию, которой его «кормят» — военный эксперт
Что касается уголовного дела, расследуемого в Белоруссии, в рамках которого были задержаны 33 российских гражданина («боевики ЧВК Вагнера»), Лукашенко заявил, что «эти люди были направлены специально в Белоруссию». Таким образом он отвергает версию российской стороны, что граждане РФ находились на белорусской территории транзитом.
Читайте подробнее:Лукашенко: «Хватит врать про Стамбул, «вагнеровцы» ехали в Белоруссию»