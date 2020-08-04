Собянин считает амбициозными задачи по строительству метро в Москве
Москва, 4 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Москве в 2020 году будет построено около 25 километров линий метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Университет дружбы народов».
«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи. 14 километров линий метро уже введено, и ещё десять километров должно быть построено до конца года», — цитирует Собянина официальный сайт мэра и правительства столицы.
По словам руководителя города, всего в 2020 году будет построено около 25 километров линий подземки, что является «огромным объёмом работы».
Собянин отметил, что решение этих задач требует концентрации сил и ресурсов, а также постоянного внимания.