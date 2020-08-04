Москва, 4 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Москве в 2020 году будет построено около 25 километров линий метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Университет дружбы народов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метров Москве

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи. 14 километров линий метро уже введено, и ещё десять километров должно быть построено до конца года», — цитирует Собянина официальный сайт мэра и правительства столицы.

По словам руководителя города, всего в 2020 году будет построено около 25 километров линий подземки, что является «огромным объёмом работы».

Собянин отметил, что решение этих задач требует концентрации сил и ресурсов, а также постоянного внимания.