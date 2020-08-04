Скульптура «Сын полка» появилась в Белгороде
Белгород, 4 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Скульптуру, увековечивающую память подвигов детей войны, открыли 4 августа в Белгороде. Торжественную церемонию приурочили к 75-й годовщине Великой Победы и 77-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сына полка» установили на территории храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Памятник стал собирательным образом детей войны, основанный на исторических фотографиях участников боёв.
С инициативой об установке памятника выступало Белгородское отделение Всемирного Русского народного собора, поддержала идею Белгородская митрополия.
Автор памятника — заслуженный художник России Анатолий Шишков. В 2016 году за эту работу он получил международную премию «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства.