Белгород, 4 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Скульптуру, увековечивающую память подвигов детей войны, открыли 4 августа в Белгороде. Торжественную церемонию приурочили к 75-й годовщине Великой Победы и 77-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Белгорода «Сын полка»

«Сына полка» установили на территории храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Памятник стал собирательным образом детей войны, основанный на исторических фотографиях участников боёв.

«Хочу, прежде всего, поздравить детей войны. Это героическое поколение. Многие были сынами полков. Дети тоже воевали и тоже отстаивали независимость в годы войны. Место для скульптуры мы наши там, где она больше всего вписывается: у церковной ограды и часовни. Одновременно это и парк, и место отдыха, и место встречи для детей войны», — сказал на открытии губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

С инициативой об установке памятника выступало Белгородское отделение Всемирного Русского народного собора, поддержала идею Белгородская митрополия.

«В городе появился ещё один знак, показывающий, что нам ценно и что мы считаем для себя главным. Мы помним о тех молодых ребятах, отдавших жизнь в тот трудный для страны период. Уголок будет знаком памяти и торжественной скорби, местом встречи и отдыха. Это то место в городе, которым можно гордиться, глядя на арену, на современную улицу и чувствуя гордость за свою историю», — добавил мэр Белгорода Юрий Галдун.

Автор памятника — заслуженный художник России Анатолий Шишков. В 2016 году за эту работу он получил международную премию «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства.