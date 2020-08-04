Москва, 4 августа, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Требование к соблюдению социальной дистанции в кинотеатрах Москвы несёт в себе и определенные плюсы для посетителей не только с точки зрения безопасности, но и удобства. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

myhome.ru Кинозал

Представитель индустрии напомнила, что на данный момент залы могут быть загружены лишь на половину от своей вместимости. При этом зрителей рассаживают по принципу шахматной доски — между каждым из них должно быть свободное место.

«Никто не будет над ухом сидеть и аппетитно чавкать попкорном», — сказала Зинякова.

Она отметила, что в кинотеатрах большое внимание уделяется проверке рабочего персонала на предмет возможного заражения коронавирусом.

«У нас есть одно из требований — обязательное тестирование сотрудников. Помимо тестов есть обязательные ежедневные замеры температуры», — сказала Зинякова.