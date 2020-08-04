Майкоп, 4 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Строительство развязки возле аула Тугургой в Республике Адыгея подходит к завершению, сообщили 4 августа в пресс-службе главы республики. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул актуальность поддержки федерального центра для развития дорожной сети республики. Это важно и для экономики региона, и для повышения качества жизни населения.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Трассы в Адыгее

По территории республики проходят автомобильные дороги федерального значения — А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» и М-4 «Дон», которые являются кратчайшим связующим звеном с черноморским побережьем Краснодарского края и Крыма, при этом интенсивность движения по данным дорогам ежегодно растёт, что говорит о повышении интереса к рекреационному потенциалу Адыгеи. Поэтому совершенствование транспортной сети имеет большое значение для региона.

«Для решения этой задачи мы используем все возможные ресурсы, активно взаимодействуем с федеральным центром. Налажено тесное сотрудничество с федеральными профильными ведомствами и организациями. С государственной компанией «Автодор» реализуется ряд крупных проектов — это строительство развязок на трассе М-4 «Дон» возле аула Тугургой и пгт. Тлюстенхабль. Их возведение для Адыгеи имеет большое значение, поскольку эти развязки помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог», — отметил глава РА Мурат Кумпилов.

По информации государственной компании «Автодор», транспортная развязка возле поселка Тлюстенхабль возведена и с конца июля действует в рабочем режиме. Строительство развязки возле аула Тугургой подходит к завершению, на данный момент открыто пять из семи съездов, в том числе накануне запущено движение по одному из съездов. Теперь водителям, которые двигаются по Южному обходу со стороны поселка Яблоновского в сторону Джубги по М-4, не нужно ехать в сторону Краснодара, чтобы развернуться. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета, что позволит предотвратить автомобильные заторы в августе — сентябре, в период курортного сезона, сроки которого в этом году сдвинулись из-за пандемии.

«Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.