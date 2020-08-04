Москва, 4 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Законопроект о периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Предусматривается установление ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год в размере 264 месяца.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2019 год число мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составило 919 675 и 1 027 283 человек, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 16,86 и 26,56 лет соответственно, отмечают авторы.

«Период дожития» в 2020 году рассчитан в 258 месяцев, в 2019 — 252 месяца. Расчеты производятся согласно методике.