Москва, 4 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Увеличить расходы на деятельность президента России и его администрации со следующего года предлагает Минфин РФ в обнародованной 4 августа «Методике расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, уже с 2021 г. предлагается увеличить базовые бюджетные ассигнования, если сравнивать с установленным по закону объёмом, на 88,78 млн руб. — до 14,28 млрд руб.

Однако, в таком случае, ещё через год они будут уменьшены на 191,4 млн руб. (до 14,4 млрд руб.), а в 2023 году — снова увеличены на 218,85 млн руб. (до 14,8 млрд руб.).

Также Минфин РФ предлагает из российского бюджета направить ЦИК в 2023 г. 22 млрд руб. на подготовку к президентским выборам. Если это произойдёт, расходы на работу комиссии увеличатся до 23,86 млрд руб., то есть в пять с половиной раз.

Планируется в будущем году и увеличение расходов на деятельность заместителя председателя СБ РФ и администрации президента страны до 25,9 млрд руб., то есть на 1,13 млрд руб. В 2022 и 2023 гг. расходы на них предлагается увеличить до 26,4 млрд руб. (на 1,16 млрд руб.).

Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены. Так, в 2021 г. их предлагается снизить до 7,28 млрд руб. (на 191 млн руб.), в 2022 г. — до 7,3 млрд руб. (на 374 млн руб.) и в 2023 г. — до 7,6 млрд руб. (на 131 млн руб.).