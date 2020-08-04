Курган, 4 августа, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Курганской области не хватает 1018 врачей и медсестёр. Список вакантных должностей опубликован на сайте департамента здравоохранения Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rosminzdrav.ru Медик в защитном костюме

Для врачей и фармацевтов с высшим образованием предложено 554 вакансии. Наиболее острый дефицит врачей наблюдается в Шадринске и Кургане. Средний медперсонал требуется в Щучьем, Половинном, Кетово, Куртамыше.

Напомним, на начало 2019 года по обеспеченности врачами Курганская область находилась на самом последнем, 85-м месте среди регионов России — 24,2 человека на 10 тыс. населения. Потребность в медицинских кадрах с высшим образованием составляла тогда 540 вакансий.