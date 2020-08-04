Калуга, 4 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. IX Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020» пройдёт в Калуге с 11 по 13 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

Эмблема IX форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России

В этом году для 1200 участников встречи впервые будет предложены: деловая тренинг-секция «Индустрия 4.0 в ОПК» под эгидой Школы бизнеса Сколково, секция «Искусственный интеллект и большие данные на предприятиях ОПК», дискуссия «Вопросы регуляторам» в формате «открытого микрофона» и панельная дискуссия «О мерах государственной поддержки стратегий по цифровой трансформации». Запланировано и специальное мероприятие «Презентация стратегий по цифровой трансформации госкомпаний». В этих и других мероприятиях форума примут участие представители федеральных органов исполнительной власти: Минпромторга, Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ, ФСТЭК, органов исполнительной власти субъектов России, а также государственных корпораций и предприятий ОПК, РАН и ведущих вузов страны. Среди ключевых участников со стороны промышленности: госкорпорация «Росатом», госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другие.

На протяжении девяти лет форум «ИТОПК» является единой дискуссионной площадкой для обсуждения роли информационных технологий в развитии оборонно-промышленного комплекса России.