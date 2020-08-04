Киев, 4 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Украинские силовики в полном объёме обеспечены боеприпасами, заявила официальный представитель министерства обороны Украины Светлана Павловская 4 августа во время брифинга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Минобороны постоянно осуществляет мероприятия по обеспечению потребностей Вооружённых сил в боеприпасах и созданию их нормативных запасов. По состоянию на сегодняшний день недостатка в боеприпасах нет», — рассказала она.

Павловская отметила, что недостающее военное имущество будет закуплено за рубежом в ноябре-декабре 2020 года.

«Поставка боеприпасов будет осуществляться в соответствии с заключёнными контрактами, согласно соблюдению сроков поставок и с учётом производственных мощностей предприятий», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли учения тактической авиации ВСУ. Отрабатывалась тактика пилотирования, навигация и применение боевых самолётов.