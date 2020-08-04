Тулон, Франция, 4 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Тулон поручил департаментам выделить средства для предоставления премий социальным работникам за помощь на дому во время пандемии, передает BFM TV.

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

По словам президента, эти 160 млн евро позволят выделить по 1000 евро надбавки людям, которые помогали пожилым людям на дому.

Эммануэль Макрон отметил, что социальные работники, которые поддерживают 800 000 пожилых людей и 300 000 инвалидов, до сих пор были забыты.

Ожидается, что эта премия будет выплачена «до Рождества».

Ранее в середине июня федерации по помощи гражданам на дому заявили о «несправедливости», будучи удивлены тем, что профессионалы в этом секторе (97% женщин) были исключены из списка правительства по предоставлению премий сотрудникам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, находясь в отпуске в форте Брегансон, президент Францииотправится с визитом в Тулон 4 августа 2020 года.