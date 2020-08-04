Киев, 4 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Безработица на уровне 9% на Украине реально была еще в начале 2020 года, а сегодня эту цифру надо умножать минимум на два, заявил предыдущий министр социальной политики Украины (работал в правительстве Владимира Гройсмана) Андрей Рева.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

Заявление бывшего политика приводит 4 июля «5 канал».

По мнению Ревы, на Украине сегодня примерно 3 млн безработных, что составляет 15−18% активного населения страны, и это «колоссальная цифра». Более того, бывший министр уверен, что дальше ситуация будет только хуже.

«С осени, когда цикл полевых работ закончится, когда у нас еще и сезонная безработица добавится, — эта проблема очень остро станет. Особенно на осеннее-зимний период», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа украинская государственная служба занятости сообщила, что в настоящий момент официальный статус безработного имеют 506 тысяч граждан. Ведомство подчеркивает, что рост количества зарегистрированных безработных на Украине замедляется. В конце июля Центр экономической стратегии обнародовал исследование, согласно которому безработных в стране, включая т. н. «скрытую безработицу», более 3 млн человек.