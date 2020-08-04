Приштина, Сербия, 4 августа, 2020, 15:49 — ИА Регнум. У албанцев Косово и Метохии всего одна цель — изгнать с этой территории как можно больше сербов, и поэтому заявления о том, что визиты министра внутренних дел сепаратистского Косово Агима Велиу могут способствовать укреплению безопасности на сербском севере края просто бессмыслены. Об этом ИА REGNUM заявил один из руководителей Движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Напомним, что 29 июля Агим Велиу посетил северную часть Косово и Метохии, населенную сербами. Во время визита министра сопровождали его заместитель из рядов партии «Сербский список» Милан Радоевич и генеральный директор косовской полиции Рашит Чаляй. По словам Велиу, на севере Косово и Метохии он посетил полицейский участок в городе Зубин Поток и КПП Брняк, где ознакомился с работой полицейских и таможенников, а также выслушал рассказы о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются полицейские и жители муниципалитета Зубин Поток, в том числе и связанных с пандемией COVID-19.

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По словам Якшича, до того, как к власти в Сербии пришла Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, никто из представителей сепаратистских властей в Приштине не осмеливался приезжать с визитом на север Косово и Метохии. Однако после прихода Вучича к власти сербские муниципалитеты на севере края были изъяты из правового поля центральной Сербии, напомнил собеседник ИА REGNUM.

«После этого он заставил сербов голосовать на местных выборах, организуемых сепаратистским режимом в Приштине, а потом уже и на парламентских выборах. Этим сербы фактически легализовали сепаратистскую власть. Тогда представители приштинского правительства и силовых структур стали наведываться на север Косово. Вспомним, что в Косовской Митровице ранее был арестован директор канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич, его отвезли в Приштину и там провели по улицам города как собаку. Ранее это было просто немыслимо. Вспомним также, что два года тому назад Хашим Тачи прокатился на катере по озеру Газиводе на севере края, демонстрируя таким образом, что эта территория — часть самопровозглашенной «Республики Косово», — рассказал Марко Якшич.

Кроме того, отметил эксперт, ранее представители Приштины гуляли по территории, населенной преимущественно сербами, «в гордом одиночестве».

«К сожалению, теперь сербы стали их принимать. Все началось с Горана Ракича, который является вице-председателем правительства Косово. Примечательно, что у Милана Радоевича одновременно две функции — в сепаратистском правительстве он заместитель министра внутренних дел, а в системе госуправления Сербии — директор филиала фонда пенсионного страхования на севере края. Вот таким образом президент Сербии награждает тех, кто предаёт интересы собственного государства. Есть такая сербская поговорка — плохой пес приводит волка в овчарню», — заявил Якшич.

При этом Марко Якшич высказал сомнение по поводу того, что углубление сотрудничества между представителями сербов на севере Косово и Метохии и властями в Приштине может привести к созданию более безопасной среды для проживания сербского народа на этой территории.

«За последние 130 лет албанцы в Косово только и работают над тем, чтобы число проживающих здесь сербов как можно сильнее сократилось. Албанцы убивали даже стариков, которым 70 или 80 лет. Теперь они изображают демократию, чтобы понравиться Евросоюзу. Но мы знаем, что у них всего лишь один политический лозунг: чем меньше сербов, тем короче путь к «Великой Албании», — отметил эксперт.

«Так что этот визит ничему не способствует. Он лишь напоминает о том, что до подписания Брюссельского договора у сербов на севере Косово и Метохии была сербская полиция. Александр Вучич передал полицию в руки сепаратистов, и теперь сербы не могут чувствовать себя в безопасности. Я хотел бы напомнить о том, что в прошлом году произошел инцидент в городах на севере края, когда албанские боевики из рядов «специальной полиции» РОСУ арестовывали и избивали людей. В населенном пункте Зубин Поток был избит российский дипломат, сотрудник Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Так что нет никакой безопасности. Наоборот, албанцы, благодаря тому, что они теперь оделись в полицейскую форму, могут свободно арестовывать сербов и издеваться над ними. Сегодня мало кто из 20 000 сербов, которые покинули край, находит смелость для того, чтобы сюда вернуться. Как только он возвращается, сепаратистская полиция тут же находит повод арестовать его по подозрению в «терроризме». Эти люди поводят месяцы за решеткой, против них не находят никаких доказательств, но это все-равно сигнал другим сербам, которые хотят вернуться», — добавил Марко Якшич.