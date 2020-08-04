Можайск, Московская область, 4 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.

50.mchs.gov.ru Спасатели на месте падения дельтаплана

По данным местных СМИ, мотодельтаплан совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл на 97 — километре трассы М-1, погибли два человека.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.