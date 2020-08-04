Тула, 4 августа, 2020, 15:41 — ИА Регнум. 41 автомобиль медработникам амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов районных больниц и Центру медицины катастроф передал губернатор Алексей Дюмин 4 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новые автомобили для тульских медиков

«Сегодня мы многое делаем, чтобы обеспечить медицинские организации всем необходимым. Оборудованием, лекарствами и, конечно, транспортом. Уже не первый год проводим системную работу по обновлению автопарка Центра медицины катастроф. Сейчас мы получили 24 реанимобиля от Минпромторга, до конца года будет ещё 15. И ещё 20 закупим в этом году на счёт регионального бюджета», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что для районных больниц по нацпроекту «Здравоохранение» на областные средства закуплены 17 машин повышенной проходимости, что станет серьёзной помощью для врачей и фельдшеров амбулаторий, ФАПов, особенно актуальной в современной ситуации.

«Уверен, что новые машины помогут вам быстрее добираться к пациентам. А скорость в вашей профессии — это спасённые жизни. Вы знаете это как никто», — добавил Дюмин.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что 17 автомобилей LADA приобретены для медработников больниц Белевского, Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Одоевского, Плавского, Узловского, Ясногорского районов и городских округов Алексин и Ефремов. Машины получат медики, которые обслуживают до десяти деревень и до трёх тысяч жителей. При этом расстояние от некоторых фельдшерско-акушерских пунктов до районной больницы составляет 45 км. Эрк напомнил, что 78 автомобилей в регионе было закуплено в 2016—2019 годах, в 2019 году еще 20 таких автомобилей по поручению Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал в десять районов области.

Также Центру медицины катастроф передано 24 реанимобиля, оснащенных дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. Новые машины будут направлены на подстанции в Туле и в 10 районных центров и выйдут на линию в течение недели. Таким образом, возраст автопарка Центра медицины катастроф теперь не превышает пяти лет, до этого самыми старыми были машины, выпущенные в 2012 году.