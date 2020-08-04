Москва, 4 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «гастрономическая карта России» запускается первая в стране система сертификации в сфере гастрономического туризма, сообщается на сайте Ростуризма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Блины

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Новый Росстандарт предполагает аудит и оценку работы предприятий общественного питания, продуктовых рынков, фермерских магазинов, фудкортов, винодельческие хозяйства и других объектов, которые принимают туристов для проведения экскурсий.

Сертифицированные объекты в сфере гастрономического туризма получат электронные QR-коды меню региональной кухни. До конца 2020 года первые сертификаты соответствия выдадут объектам в Санкт-Петербурге, Владимирской области, Краснодарском крае, Карелии, на Алтае и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма.

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