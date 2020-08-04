Казань, 4 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Образовательные учреждения Татарии начало нового учебного года проведут в традиционной форме. В школах идет активная подготовка для работы в очном режиме, рассказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Со слов представителя Роспотребнадзора, стабильная ситуация с коронавирусом в регионе позволяет надеяться на открытие школ, лицеев и гимназий. Окончательное решение по открытию образовательных учреждений 1 сентября примут в министерстве просвещения России.

Исходя из эпидситуации, которая сейчас в республике, решение будет принято, в течение августа есть время подготовиться к учебному году, добавила Авдонина. Школы должны быть обеспечены достаточным количеством термометров для бесконтактного измерения температуры, антисептиков и бактерицидными облучателями.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии все спортивные школы прошли проверку, и решение об их открытии с 4 августа было согласовано с Роспотребнадзором и республиканским штабом по борьбе с коронавирусом.

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