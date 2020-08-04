Астана, 4 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Казахстана предложило открыть национальные государственные парки для туристов. Об этом 4 августа заявил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков на брифинге.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Чимбулак. Алма-Ата

По его словам, комитет подготовил предложение об открытии парков в Алма-Атинской области. Посещение национальных парков допускается в составе организованной группы туристов через туристических операторов.

Посещение парков разрешается при согласованных маршрутах с национальным парком. Кроме того, необходимо предоставить данные о транспорте, водителе и гидах, а также обеспечить туристов масками и санитарными растворами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июля в Алма-Ате ограничили въезд на территорию национальных парков. Разрешены пешие и велосипедные прогулки в группах не более трех человек.