Москва, 4 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В России в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты (до 30 тыс. руб.) вырос на 2,2% и составил 8 тыс. руб. (в мае 2020 года — 7,83 тыс. руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Займ

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Самый большой размер микрозайма зафиксирован в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9,0 тыс. руб.).

Наименьший средний размер займа до зарплаты отмечен в Кемеровской области (6,0 тыс. руб.), Удмуртии (6,8 тыс. руб.) и в Пермском крае (7,0 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предупредили жителей России о рисках при оформлении кредита в микрофинансовых организациях (МФО).

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