Москва, 4 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Утечек данных из информационных систем правительства Москвы с начала текущего года не было, сообщили 4 августа в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участок для голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве

«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что информационные системы правительства столицы России защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на одном из форумов даркнета появились предложения о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Каждая позиция оценивается в $1,5. При этом оптовым покупателям эти данные обойдутся дешевле — по $1 за каждую строку сведений. Как утверждает продавец, база данных «полностью свежая».

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