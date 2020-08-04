Белокуриха, Алтайский край, 4 августа, 2020, 14:59 — ИА Регнум. По факту серьезного пожара, произошедшего в ночь на 31 июля 2020 года в жилом здании туристической базы «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», возбуждено уголовное дело. Как сообщает сегодня, 4 августа, СУ СК РФ по Алтайскому краю, речь идёт о ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя»).

22.mchs.gov.ru Пожар на турбазе

По данным следствия, в результате возгорания проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов — мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины пожара, проводятся необходимые следственные действия, пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно серьезное происшествие, послужившее поводом для возбуждения уголовного дела, произошло на турбазе «Глобус» в Алтайском крае. Там в конце прошлой недели в своём номере были обнаружены тела четырёх человек. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.