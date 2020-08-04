Токио, 4 августа, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Синдзо Абэ, несмотря на появившиеся в японских СМИ сообщениях, не имеет никаких проблем со здоровьем. Об этом 4 августа сообщил на пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

Kantei.go.jp Синдзо Абэ в защитной маске

«Абсолютно нет никаких проблем (со здоровьем у главы правительства — ред.)», — заявил Суга.

Также он рассказал, что каждый день встречается с японским премьер-министром и последний сконцентрирован на выполнении своих обязанностей.

Напомним, ранее в ряде СМИ Японии появилась информация о том, что премьер-министру Японии якобы стало плохо в его рабочем комитете, когда у началась рвота с кровью, после чего он был вынужден на пять часов прервать свой рабочий график.