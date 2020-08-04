Дятьковский район, Брянская область, 4 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Пять раз выдвигались на поиски заблудившихся в лесу грибников полицейские Дятьковского района Брянской области за 1 и 2 августа. Три человека смогли самостоятельно выйти из леса, на поиски двух других потратили несколько часов, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

За помощью обратились родственники трёх пропавших грибников, не дождавшись их возвращения вечером. Полицейские выдвинулись на прочёсывание местности, однако заплутавшие местные жители смогли выйти из леса. Ещё двое — 53-летний и 59-летний жители посёлка Ивот — сами позвонили в полицию с мобильного телефона и сообщили, что заблудились в лесном массиве возле посёлка Старь. На их поиски сотрудники правоохранительных органов потратили около пяти часов.

В полиции напомнили, что собираясь в лес, грибникам стоит взять с собой полностью заряженный телефон, уведомить родственников, полезно изучить и запомнить карту ближайших к лесному массиву окрестностей.