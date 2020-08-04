Минск, 4 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал кандидата на выборах президента Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками».

Цитата из видео «Массовый митинг Светланы Тихановской в Минске» пользователя Onliner Belarus. youtube.com Светлана Тихановская на митинге

«Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете… Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», — сказал Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Белорусский лидер также добавил, что существует «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.

Отметим, ранее Тихановская отказалась от дебатов на телевидении и пригласила действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты прямо на площади перед народом Белоруссии.

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