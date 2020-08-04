Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Действующий губернатор Ленинграсдкой области Александр Дрозденко получил удостоверение официально зарегистрированного кандидата на сентябрьских выборах главы региона в 2020 году.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вручение удостоверения кандидата Александру Дрозденко

Удостоверение Дрозденко получил 4 августа в областной избирательной комиссии из рук главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского.

Теперь Дрозденко, как официально зарегистрированный кандидат, может начать проведение избирательной кампании с целью своего переизбрания на пост губернатора.

Напомним, 13 сентября — в единый день голосования в Ленинградской области пройдут выборы губернатора Ленинградской области, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 и очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Отметим, ранее удостоверение кандидата получил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев. А во время голосования жителям региона предстоит выбрать будущего главу из четырех фамилий: Александра Дрозденко («Единая Россия»), Андрея Лебедева (ЛДПР), Александра Перминова («Справедливая Россия») и Александра Габитова («Гражданская платформа»).

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Кандидатами в депутаты областного Заксобрания на дополнительных выборах в Выборге стали представители «Справедливой России», «Единой России», партии «Яблоко», ЛДПР и КПРФ.