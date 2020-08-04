Минск, 4 августа, 2020, 14:40 — ИА Регнум. «Ядовитые ковидные» стрелы направлены сейчас против президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого хотят растоптать и уничтожить. Об этом сам Лукашенко заявил 4 августа в послании к народу и парламенту.

President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

«Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко — свалить, унизить, растоптать, уничтожить», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в странах СНГ, в том числе в России и на Украине, люди наблюдают за «гибридной схваткой», задавая вопрос, выстоит ли Белоруссия. Если не выстоит, эти страны станут следующими, добавил он.

Белорусский народ сможет себя защитить, заявил Лукашенко.

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