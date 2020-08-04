Чебоксары, 4 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. В Чувашии готовятся к Дню физкультурника, который будет отмечаться 8 августа. В честь праздника мероприятия пройдут на открытых спортивных площадках и стадионах. Известные спортсмены республики проведут открытые тренировки, контрольные старты и «Зарядки со звездой», сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

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Череда мероприятий начнётся на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, где утреннюю зарядку для всех желающих проведёт участница Олимпиады и официальный посол ГТО в Чувашии легкоатлетка Алина Иванова. Затем состоятся старты ведущих скороходов и легкоатлетов, а футболисты покажут мастер-класс по технике владения мячом.

В ледовом дворце «Чебоксары Арена» пройдут показательные выступления фигуристов, а в спорткомплексе «Четра» к «весёлым стартам» готовятся юные самбисты и дзюдоисты.

Значительное количество мероприятий запланировано в Новочебоксарске. В частности, в ледовом дворце «Сокол» ждут на хоккейный мастер-класс, на набережной пройдут показательные выступления борцов, боксёров и триатлонистов, а в Ельниковской роще проведут тренировку легкоатлеты, и в формате 3×3 сыграют волейболисты.

Также запланированы онлайн-мероприятия. Кроме того, в спортивных учреждениях будут чествовать ветеранов отрасли.