Минск, 4 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии использует приемы, недопустимые для политика, но при этом не знает и сам, в какую игру он играет и какой результат хочет получить, отметил во вторник, 4 августа, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию

Как сообщалось ранее, Лукашенко в своем ежегодном послании к законодателям и нации сделал целый ряд острых антироссийских заявлений: вновь отметил, что Россия перебросила «боевиков» для организации майдана в Минске, сказал, что задержанный «отряд» был не единственным, и заявил, что Россия «боится потерять Белоруссию», своего «последнего союзника».

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« Судя по сегодняшним заявлениям, Александр Лукашенко уже и сам не понимает, в какую игру он играет и какой результат хочет получить. Он явно не осознает, что использует приемы, недопустимые для политика. Что он давно уже перешел ту черту, за которой он уже не может быть легитимным руководителем государства.

Он не видит перспективы, не видит будущего страны, не понимает, что и как надо менять. Он привык жить в какой-то своей собственной реальности.

Задержание российских граждан под предлогом того, что они якобы пытались провести противоправные мероприятия, не выдерживает никакой критики. Никто не вел бы себя так, как они, имея ту цель, о которой рассказывает Лукашенко. То, что он сказал по этому вопросу сегодня, находится уже за гранью фола.