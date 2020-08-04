Москва, 4 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отреагировал на обещание губернатора Московской области Андрея Воробьёва решить проблему обманутых дольщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутые дольщики ЖК Родники

Глава региона во время встречи с президентом 4 августа пообещал полностью решить проблему в течение трёх лет.

«Я запомню, хорошо?» — ответил Путин, предложив губернатору продолжить доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, Воробьёв ожидает решения проблемы в трёхлетний период. По его словам, в Подмосковье осталось 24,5 тыс. обманутых дольщиков, и уже в 2020 году будет выдано 15,5 тыс. ключей.